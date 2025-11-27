Бразилия обратится к США за помощью в борьбе с организованной преступностью

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
15:25 • 12155 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27 • 19683 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21 • 14801 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12 • 21123 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37 • 16797 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 12662 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 16537 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
27 ноября, 11:46 • 11682 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
27 ноября, 11:04 • 11501 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20 • 14044 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.6м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto27 ноября, 09:33 • 24601 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto27 ноября, 11:52 • 21375 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 13352 просмотра
Буданов рассказал о роли Билецкого в авиапрорыве на окруженную «Азовсталь» в Мариуполе14:52 • 5256 просмотра
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 10188 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo15:30 • 10287 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25 • 12157 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27 • 19685 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12 • 21125 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 13437 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Андрій Єрмак
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Запорожская область
Покровск
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 25653 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 46945 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 80565 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 96239 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 95762 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
ТикТок
Boeing Starliner

Бразилия обратится к США за помощью в борьбе с организованной преступностью

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Бразилия планирует обратиться к США за помощью в борьбе с организованной преступностью и контрабандой оружия в рамках торговых переговоров. Расследования выявили отмывание денег через инвестиционные фонды в Делавэре и незаконный экспорт оружия из США.

Бразилия обратится к США за помощью в борьбе с организованной преступностью

Бразилия намерена обратиться к США за помощью в борьбе с организованной преступностью и контрабандой оружия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов Бразилии Фернандо Хаддада, передает УНН.

Детали

Как заявил Хаддад, Бразилия обратится к США за помощью в борьбе с организованной преступностью в рамках текущих торговых переговоров, направленной на уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в топливном секторе страны.

Бразильские расследования выявили, что организованные преступные группы отмывают деньги через инвестиционные фонды, базирующиеся в Делавэре. Преступные группы также отправляют незаконное оружие из США в Бразилию через морские контейнеры, предназначенные для перевозки товаров

- заявил министр.

По его словам, Бразилия хочет открыть рабочий фронт с США, чтобы предотвратить отмывание денег с использованием налоговых гаваней, а также другим запрещенным практикам, таким как незаконный экспорт оружия в Бразилию.

Бразильские власти сообщали, что провели операцию по разоблачению схемы налогового мошенничества, в которой участвовала одна из крупнейших бизнес-групп страны в топливной промышленности. Местные СМИ сообщили, что речь идет о Grupo Refit, конгломерате, который контролирует крупный нефтеперерабатывающий завод в Рио-де-Жанейро.

Расследования показывают, что группа перевела более 70 миллиардов реалов за один год, используя собственные компании, инвестиционные фонды и офшорные структуры для сокрытия и защиты прибылей.

Напомним

Администрация США одобрила продажу снайперских винтовок бразильскому подразделению BOPE, несмотря на предостережения американских дипломатов, что это оружие может быть использовано для внесудебных казней.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Дипломатка
Делавэр
Рио-де-Жанейро
Бразилия
Соединённые Штаты