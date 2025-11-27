Бразилия намерена обратиться к США за помощью в борьбе с организованной преступностью и контрабандой оружия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра финансов Бразилии Фернандо Хаддада, передает УНН.

Детали

Как заявил Хаддад, Бразилия обратится к США за помощью в борьбе с организованной преступностью в рамках текущих торговых переговоров, направленной на уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в топливном секторе страны.

Бразильские расследования выявили, что организованные преступные группы отмывают деньги через инвестиционные фонды, базирующиеся в Делавэре. Преступные группы также отправляют незаконное оружие из США в Бразилию через морские контейнеры, предназначенные для перевозки товаров - заявил министр.

По его словам, Бразилия хочет открыть рабочий фронт с США, чтобы предотвратить отмывание денег с использованием налоговых гаваней, а также другим запрещенным практикам, таким как незаконный экспорт оружия в Бразилию.

Бразильские власти сообщали, что провели операцию по разоблачению схемы налогового мошенничества, в которой участвовала одна из крупнейших бизнес-групп страны в топливной промышленности. Местные СМИ сообщили, что речь идет о Grupo Refit, конгломерате, который контролирует крупный нефтеперерабатывающий завод в Рио-де-Жанейро.

Расследования показывают, что группа перевела более 70 миллиардов реалов за один год, используя собственные компании, инвестиционные фонды и офшорные структуры для сокрытия и защиты прибылей.

Напомним

Администрация США одобрила продажу снайперских винтовок бразильскому подразделению BOPE, несмотря на предостережения американских дипломатов, что это оружие может быть использовано для внесудебных казней.