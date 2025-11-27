Бразилія звернеться до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю
Київ • УНН
Бразилія планує звернутися до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю та контрабандою зброї в рамках торговельних переговорів. Розслідування виявили відмивання грошей через інвестиційні фонди в Делавері та незаконний експорт зброї зі США.
Бразилія має намір звернутися до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю та контрабандою зброї. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра фінансів Бразилії Фернандо Хаддада, передає УНН.
Деталі
Як заявив Хаддад, Бразилія звернеться до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю в рамках поточних торговельних переговорів, спрямованої на ухилення від сплати податків та відмивання грошей у паливному секторі країни.
Бразильські розслідування виявили, що організовані злочинні групи відмивають гроші через інвестиційні фонди, що базуються в Делавері. Злочинні групи також відправляють незаконну зброю зі США до Бразилії через морські контейнери, призначені для перевезення товарів
За його словами, Бразилія хоче відкрити робочий фронт зі США, щоб запобігти відмиванню грошей з використанням податкових гаваней, а також іншим забороненим практикам, таким як незаконний експорт зброї до Бразилії.
Бразильська влада повідомляла, що провела операцію з викриття схеми податкового шахрайства, в якій брала участь одна з найбільших бізнес-груп країни в паливній промисловості. Місцеві ЗМІ повідомили, що йдеться про Grupo Refit, конгломерат, який контролює великий нафтопереробний завод у Ріо-де-Жанейро.
Розслідування показують, що група перевела понад 70 мільярдів реалів за один рік, використовуючи власні компанії, інвестиційні фонди та офшорні структури для приховування та захисту прибутків.
Нагадаємо
Адміністрація США схвалила продаж снайперських гвинтівок бразильському підрозділу BOPE, попри застереження американських дипломатів, що ця зброя може бути використана для позасудових страт.