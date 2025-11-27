Бразилія звернеться до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю

$42.300.10
Ексклюзив
15:25 • 10863 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
14:27 • 17846 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21 • 13793 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12 • 19603 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37 • 15541 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53 • 12292 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 16280 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 11534 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
27 листопада, 11:04 • 11389 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20 • 13951 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo15:30 • 8272 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
15:25 • 10855 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
14:27 • 17839 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 19595 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 12426 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Андрій Єрмак
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Запорізька область
Покровськ
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
TikTok
Boeing Starliner

Бразилія звернеться до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Бразилія планує звернутися до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю та контрабандою зброї в рамках торговельних переговорів. Розслідування виявили відмивання грошей через інвестиційні фонди в Делавері та незаконний експорт зброї зі США.

Бразилія звернеться до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю

Бразилія має намір звернутися до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю та контрабандою зброї. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра фінансів Бразилії Фернандо Хаддада, передає УНН.

Деталі

Як заявив Хаддад, Бразилія звернеться до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю в рамках поточних торговельних переговорів, спрямованої на ухилення від сплати податків та відмивання грошей у паливному секторі країни.

Бразильські розслідування виявили, що організовані злочинні групи відмивають гроші через інвестиційні фонди, що базуються в Делавері. Злочинні групи також відправляють незаконну зброю зі США до Бразилії через морські контейнери, призначені для перевезення товарів

- заявив міністр.

За його словами, Бразилія хоче відкрити робочий фронт зі США, щоб запобігти відмиванню грошей з використанням податкових гаваней, а також іншим забороненим практикам, таким як незаконний експорт зброї до Бразилії.

Бразильська влада повідомляла, що провела операцію з викриття схеми податкового шахрайства, в якій брала участь одна з найбільших бізнес-груп країни в паливній промисловості. Місцеві ЗМІ повідомили, що йдеться про Grupo Refit, конгломерат, який контролює великий нафтопереробний завод у Ріо-де-Жанейро.

Розслідування показують, що група перевела понад 70 мільярдів реалів за один рік, використовуючи власні компанії, інвестиційні фонди та офшорні структури для приховування та захисту прибутків.

Нагадаємо

Адміністрація США схвалила продаж снайперських гвинтівок бразильському підрозділу BOPE, попри застереження американських дипломатів, що ця зброя може бути використана для позасудових страт.

Павло Башинський

Політика Новини Світу
