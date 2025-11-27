Бразилія звернеться до США за допомогою у боротьбі з організованою злочинністю

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"

Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див" 27 листопада, 06:49 • 24977 перегляди

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа

Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа 25 листопада, 14:23 • 46597 перегляди

Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ

Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ

Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ

Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ 25 листопада, 08:39 • 80249 перегляди