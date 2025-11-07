ukenru
США продали снайперські гвинтівки елітному підрозділу поліції Бразилії, причетному до кривавого рейду в Ріо – Reuters

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Адміністрація США продала 20 снайперських гвинтівок підрозділу BOPE з Ріо-де-Жанейро, незважаючи на застереження дипломатів. Цей підрозділ причетний до рейду, внаслідок якого загинула 121 особа.

США продали снайперські гвинтівки елітному підрозділу поліції Бразилії, причетному до кривавого рейду в Ріо – Reuters

Адміністрація США схвалила продаж снайперських гвинтівок бразильському підрозділу BOPE, попри застереження американських дипломатів, що ця зброя може бути використана для позасудових страт, повідомляє Reuters із посиланням на документи та чиновників. Про це пише УНН.

Деталі

Підрозділ BOPE з Ріо-де-Жанейро, який отримав 20 снайперських гвинтівок Daniel Defense LLC, нещодавно провів рейд, унаслідок якого загинула 121 особа, включно з чотирма поліцейськими. Цю операцію засудили правозахисники та експерти ООН, які заявили, що частина вбивств могла бути незаконною.

Трупи вистилають вулицю Ріо: кількість загиблих внаслідок поліцейських рейдів зросла до 13229.10.25, 18:23 • 3511 переглядiв

За даними Reuters, тодішня посол США в Бразилії Елізабет Беглі виступала проти угоди, назвавши BOPE "одним із найвідоміших поліцейських підрозділів у Бразилії щодо вбивств цивільних осіб". Попри це, продаж було затверджено у травні 2023 року за адміністрації Джо Байдена, а зброю передано лише у 2024-му.

Минулого року поліція Ріо загалом була відповідальна за понад 700 смертей, свідчать дані Бразильського форуму громадської безпеки.

Неясно, чи американські гвинтівки застосовувалися безпосередньо під час останнього рейду.

Нагадаємо

Понад 2500 поліцейських провели операцію проти наркокартелів у Ріо-де-Жанейро. Наркоторговці вперше застосували FPV-дрони для скидання вибухівки на правоохоронців.

Поліцейські Ріо згодом заявили, що в місті поліція провела операцію проти банди Comando Vermelho, під час якої загинули четверо правоохоронців.

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Обшук
Дипломатка
Сутички
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Ріо-де-Жанейро
Бразилія
Джо Байден
Сполучені Штати Америки