США продали снайперские винтовки элитному подразделению полиции Бразилии, причастному к кровавому рейду в Рио – Reuters

5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Графики отключений электроэнергии
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом
В Грузии семь оппозиционных партий заявили о консолидации для "мирной смены режима"
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 16440 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьму
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходные
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу
США продали снайперские винтовки элитному подразделению полиции Бразилии, причастному к кровавому рейду в Рио – Reuters

Администрация США продала 20 снайперских винтовок подразделению BOPE из Рио-де-Жанейро, несмотря на предостережения дипломатов. Это подразделение причастно к рейду, в результате которого погиб 121 человек.

США продали снайперские винтовки элитному подразделению полиции Бразилии, причастному к кровавому рейду в Рио – Reuters

Администрация США одобрила продажу снайперских винтовок бразильскому подразделению BOPE, несмотря на предостережения американских дипломатов, что это оружие может быть использовано для внесудебных казней, сообщает Reuters со ссылкой на документы и чиновников. Об этом пишет УНН.

Детали

Подразделение BOPE из Рио-де-Жанейро, получившее 20 снайперских винтовок Daniel Defense LLC, недавно провело рейд, в результате которого погиб 121 человек, включая четырех полицейских. Эту операцию осудили правозащитники и эксперты ООН, заявившие, что часть убийств могла быть незаконной.

Трупы устилают улицы Рио: число погибших в результате полицейских рейдов возросло до 13229.10.25, 18:23 • 3511 просмотров

По данным Reuters, тогдашний посол США в Бразилии Элизабет Бэгли выступала против сделки, назвав BOPE "одним из самых известных полицейских подразделений в Бразилии по убийствам гражданских лиц". Несмотря на это, продажа была утверждена в мае 2023 года при администрации Джо Байдена, а оружие передано только в 2024-м.

В прошлом году полиция Рио в целом была ответственна за более чем 700 смертей, свидетельствуют данные Бразильского форума общественной безопасности.

Неясно, применялись ли американские винтовки непосредственно во время последнего рейда.

Напомним

Более 2500 полицейских провели операцию против наркокартелей в Рио-де-Жанейро. Наркоторговцы впервые применили FPV-дроны для сброса взрывчатки на правоохранителей.

Полицейские Рио впоследствии заявили, что в городе полиция провела операцию против банды Comando Vermelho, во время которой погибли четверо правоохранителей.

Степан Гафтко

