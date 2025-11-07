США продали снайперские винтовки элитному подразделению полиции Бразилии, причастному к кровавому рейду в Рио – Reuters

Администрация США одобрила продажу снайперских винтовок бразильскому подразделению BOPE, несмотря на предостережения американских дипломатов, что это оружие может быть использовано для внесудебных казней, сообщает Reuters со ссылкой на документы и чиновников. Об этом пишет УНН.

Детали

Подразделение BOPE из Рио-де-Жанейро, получившее 20 снайперских винтовок Daniel Defense LLC, недавно провело рейд, в результате которого погиб 121 человек, включая четырех полицейских. Эту операцию осудили правозащитники и эксперты ООН, заявившие, что часть убийств могла быть незаконной.

По данным Reuters, тогдашний посол США в Бразилии Элизабет Бэгли выступала против сделки, назвав BOPE "одним из самых известных полицейских подразделений в Бразилии по убийствам гражданских лиц". Несмотря на это, продажа была утверждена в мае 2023 года при администрации Джо Байдена, а оружие передано только в 2024-м.

В прошлом году полиция Рио в целом была ответственна за более чем 700 смертей, свидетельствуют данные Бразильского форума общественной безопасности.

Неясно, применялись ли американские винтовки непосредственно во время последнего рейда.

Более 2500 полицейских провели операцию против наркокартелей в Рио-де-Жанейро. Наркоторговцы впервые применили FPV-дроны для сброса взрывчатки на правоохранителей.

Полицейские Рио впоследствии заявили, что в городе полиция провела операцию против банды Comando Vermelho, во время которой погибли четверо правоохранителей.