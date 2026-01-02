Китайська BYD обходить Tesla як світового лідера з продажу електромобілів
Київ • УНН
Китайська компанія BYD повідомила про зростання продажів електромобілів на 28% у минулому році, перевищивши 2,25 мільйона одиниць. Це дозволило їй вперше обігнати Tesla, яка, за оцінками аналітиків, продала близько 1,65 мільйона автомобілів за той же період.
Китайська компанія BYD готується обігнати Tesla Ілона Маска і стати найбільшим у світі продавцем електромобілів (EV), вперше перевершивши свого американського конкурента за річними продажами, пише УНН з посиланням на BBC.
Деталі
У четвер BYD повідомила, що продаж її електромобілів минулого року зріс майже на 28% і перевищив 2,25 мільйона.
Tesla, яка має оголосити про свої загальні продажі за 2025 рік у п'ятницю, минулого тижня опублікувала оцінки аналітиків, згідно з якими за рік було продано близько 1,65 мільйона автомобілів.
Американська фірма зіткнулася з важким роком зі неоднозначним сприйняттям нових пропозицій, занепокоєнням щодо політичної діяльності Маска та загостренням конкуренції з боку китайських конкурентів.
У жовтні Tesla представила дешевші версії двох своїх моделей, що найбільш продавалися в США, прагнучи збільшити продажі. Компанія піддавалася критиці за повільний випуск нових і доступніших варіантів, необхідні для збереження конкурентоспроможності.
Маску, який вже є найбагатшою людиною у світі, доручено значно збільшити продаж та ринкову капіталізацію Tesla протягом наступного десятиліття, щоб забезпечити собі рекордний пакет винагороди. Угода, схвалена акціонерами у листопаді, може принести йому до 1 трильйона доларів.
У межах угоди Маск також має продати мільйон людиноподібних роботів упродовж наступних десяти років. Tesla вклала значні кошти у свій продукт "Optimus" та безпілотні "роботаксі" (Robotaxi).
Продажі Tesla різко впали у перші три місяці 2025 року після негативної реакції на роль Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.
Окрім Tesla, бізнес-інтереси мультимільярдера також включають платформу соціальних мереж X, ракетну компанію SpaceX і компанію Boring Company, що займається риттям тунелів.
Ці зобов'язання, поряд із керівництвом Департаментом ефективності державного управління при адміністрації Трампа (DOGE), змусили деяких інвесторів припустити, що Маск недостатньо уваги приділяє Tesla.
З того часу Маск пообіцяв "значно" скоротити свою роль в уряді США.
Попри стрімке зростання BYD в останні роки, темпи зростання продажів у 2025 році сповільнилися до найнижчого рівня за п'ять років.
Компанія з Шеньчженя стикається з зростаючою конкуренцією в Китаї, своєму ключовому ринку, з боку багатьох виробників електромобілів, таких як XPeng і Nio.
Тим не менш, BYD залишається світовим лідером у виробництві електромобілів, оскільки її ціни часто нижчі, ніж у конкуруючих автовиробників, пише видання.
Швидке зростання компанії, особливо в Латинській Америці, Південно-Східній Азії та деяких частинах Європи, відбувається, попри те, що багато країн запроваджують високі мита на китайські електромобілі.
У жовтні BYD заявила, що Велика Британія стала її найбільшим ринком за межами Китаю. Компанія повідомила, що її продажі у Великій Британії зросли на 880% за рік, що закінчився наприкінці вересня, завдяки високому попиту на плагін-гібридну версію кросовера (SUV) Seal U.
