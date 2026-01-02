Китайська BYD обходить Tesla як світового лідера з продажу електромобілів

Китайська компанія BYD готується обігнати Tesla Ілона Маска і стати найбільшим у світі продавцем електромобілів (EV), вперше перевершивши свого американського конкурента за річними продажами, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У четвер BYD повідомила, що продаж її електромобілів минулого року зріс майже на 28% і перевищив 2,25 мільйона.

Tesla, яка має оголосити про свої загальні продажі за 2025 рік у п'ятницю, минулого тижня опублікувала оцінки аналітиків, згідно з якими за рік було продано близько 1,65 мільйона автомобілів.

Американська фірма зіткнулася з важким роком зі неоднозначним сприйняттям нових пропозицій, занепокоєнням щодо політичної діяльності Маска та загостренням конкуренції з боку китайських конкурентів.

У жовтні Tesla представила дешевші версії двох своїх моделей, що найбільш продавалися в США, прагнучи збільшити продажі. Компанія піддавалася критиці за повільний випуск нових і доступніших варіантів, необхідні для збереження конкурентоспроможності.

Маску, який вже є найбагатшою людиною у світі, доручено значно збільшити продаж та ринкову капіталізацію Tesla протягом наступного десятиліття, щоб забезпечити собі рекордний пакет винагороди. Угода, схвалена акціонерами у листопаді, може принести йому до 1 трильйона доларів.

Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 700 мільярдів доларів

У межах угоди Маск також має продати мільйон людиноподібних роботів упродовж наступних десяти років. Tesla вклала значні кошти у свій продукт "Optimus" та безпілотні "роботаксі" (Robotaxi).

Продажі Tesla різко впали у перші три місяці 2025 року після негативної реакції на роль Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Окрім Tesla, бізнес-інтереси мультимільярдера також включають платформу соціальних мереж X, ракетну компанію SpaceX і компанію Boring Company, що займається риттям тунелів.

Ці зобов'язання, поряд із керівництвом Департаментом ефективності державного управління при адміністрації Трампа (DOGE), змусили деяких інвесторів припустити, що Маск недостатньо уваги приділяє Tesla.

З того часу Маск пообіцяв "значно" скоротити свою роль в уряді США.

Попри стрімке зростання BYD в останні роки, темпи зростання продажів у 2025 році сповільнилися до найнижчого рівня за п'ять років.

Компанія з Шеньчженя стикається з зростаючою конкуренцією в Китаї, своєму ключовому ринку, з боку багатьох виробників електромобілів, таких як XPeng і Nio.

Тим не менш, BYD залишається світовим лідером у виробництві електромобілів, оскільки її ціни часто нижчі, ніж у конкуруючих автовиробників, пише видання.

Швидке зростання компанії, особливо в Латинській Америці, Південно-Східній Азії та деяких частинах Європи, відбувається, попри те, що багато країн запроваджують високі мита на китайські електромобілі.

У жовтні BYD заявила, що Велика Британія стала її найбільшим ринком за межами Китаю. Компанія повідомила, що її продажі у Великій Британії зросли на 880% за рік, що закінчився наприкінці вересня, завдяки високому попиту на плагін-гібридну версію кросовера (SUV) Seal U.

