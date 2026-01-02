$42.170.18
Регистрации Tesla резко упали во Франции и Швеции, но выросли в Норвегии

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В декабре регистрация новых автомобилей Tesla сократилась на две трети во Франции и Швеции. В то же время в Норвегии продажи выросли на 89%, устанавливая новый годовой рекорд.

Регистрации Tesla резко упали во Франции и Швеции, но выросли в Норвегии

В декабре регистрация новых автомобилей во Франции и Швеции сократилась на две трети, но резко выросла в Норвегии, что подтверждает тенденцию рекордных продаж европейского лидера рынка электромобилей, в то время как доля американского автопроизводителя на рынке падает в остальной части региона. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Бренд электромобилей Илона Маска демонстрирует замедление продаж в Европе с конца 2024 года из-за роста конкуренции, стареющей линейки бренда и протестов, открывает новую вкладку против публичной похвалы Маском европейских правых политических деятелей. Несмотря на запуск более дешевых версий Tesla Model Y и Model 3 по всей Европе, ее бизнес еще не восстановился

- пишет издание.

Во Франции, одном из крупнейших автомобильных рынков в Европе после Германии и Великобритании, показатель продаж Tesla в прошлом месяце упал на 66% до 1942 автомобилей.

В Швеции, по данным Mobility Sweden, в декабре регистрация автомобилей Tesla упала на 71% до 821 автомобиля.

По состоянию на ноябрь доля рынка Tesla в Европе, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли снизилась до 1,7% с 2,4% за аналогичный период 2024 года.

Однако в Норвегии регистрация автомобилей Tesla в декабре выросла на 89% по сравнению с прошлым годом до 5679 автомобилей, согласно данным регистрации, опубликованным в пятницу. В 2025 году доля рынка бренда в стране составила более 19%, установив новый годовой рекорд продаж и получив выгоду от того, что почти все продажи новых автомобилей в Норвегии были электрическими

- сообщает Reuters.

Напомним

Китайская компания BYD сообщила о росте продаж электромобилей на 28% в прошлом году, превысив 2,25 миллиона единиц. Это позволило ей впервые опередить Tesla, которая, по оценкам аналитиков, продала около 1,65 миллиона автомобилей за тот же период.

Алла Киосак

Новости МираАвто
