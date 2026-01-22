Volkswagen обійшов Tesla та став лідером продажів електромобілів у Європі

У 2025 році ринок електромобілів у Європі змінив лідера: Volkswagen продав більше електрокарів, ніж Tesla, продажі якої скоротилися майже на третину, попри те що Model Y залишився найпопулярнішою моделлю року. Про це повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

Останніми місяцями Tesla демонструє не найкращі результати, і свіжі дані про продажі в Європі свідчать, що компанія, яку колись вважали справжнім руйнівником ринку, фактично застрягла в "режимі традиційного автовиробника". Більше того, ситуація змінилася з точністю до навпаки: класичні бренди, яких ще кілька років тому вважали аутсайдерами, набрали обертів і почали обігравати Tesla на її ж полі.

Volkswagen - один із найвідоміших автомобільних брендів у світі - минулого року продав у Європі більше електромобілів, ніж Tesla, довівши, що традиційний автовиробник цілком здатен конкурувати з найсильнішими. І справа не лише у Volkswagen: BMW, Skoda та Audi також увійшли до списку найбільш продаваних виробників електрокарів у Європі.

Tesla Model Y став найпродаванішим електромобілем у Європі торік, але цього виявилося недостатньо, аби Tesla здобула звання бренду №1 за продажами електромобілів.

Mercedes CLA став найбезпечнішим автомобілем Європи 2025 року, обійшовши Tesla

У 2025 році Volkswagen продав 274 417 електромобілів у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та державах Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA): Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Це на 56% більше, ніж у 2024 році, переважно завдяки успіху хетчбека ID.3, кросовера ID.4, а також седана й універсала ID.7, повідомляє DataForce з посиланням на Automotive News.

Жодна з моделей VW не посіла місце на "п’єдесталі", проте в сукупності вони обійшли Tesla Model Y та Model 3, забезпечивши загальну перемогу німецькому автовиробнику.

Для порівняння, Tesla продала в Європі 238 765 електромобілів — на 27% менше, ніж роком раніше. Model Y залишився найпопулярнішим електрокаром із результатом 151 331 авто (–28% до 2024 року), тоді як Model 3 посів третє місце з 86 261 проданою машиною (–23,6%).

Найпопулярніші бренди електромобілів у Європі у 2025 році (DataForce):

Volkswagen - 274 417 (+56%); Tesla - 238 765 (–27%); BMW - 193 186 (+15%); Skoda - 172 100 (+117%); Audi - 153 848.

Nvidia та Tesla обрали різні стратегії для досягнення автономного водіння

Як зазначає видання це велика перемога для Volkswagen, якому тривалий час не вдавалося створити справді привабливий електромобіль. Перші версії ID.3 та ID.4 мали серйозні програмні проблеми, однак компанії зрештою вдалося їх усунути й почати випускати автомобілі, які просто нормально працюють. Проблеми із завислими сенсорними екранами, некоректною роботою кнопок і повільними меню були широко відомі, але в нових версіях програмного забезпечення їх здебільшого вирішено.

Це відкриває для VW шлях до запуску доступніших електромобілів — зокрема ID. Polo та ID. Polo Cross, які врахують досвід ID.4 і отримають фізичні кнопки для ключових функцій, зокрема керування задніми електросклопідіймачами.

Втім, вигоду зі складного становища Tesla отримує не лише Volkswagen. BMW поступово піднімається в рейтингу, закріпившись на третьому місці та готуючись до зростання продажів завдяки новому кросоверу iX3 і майбутньому i3. Skoda також зробила ривок із доступним Elroq, а Audi завершила рік у топ-5, зафіксувавши зростання продажів у Європі на 51%.

Volkswagen ID.4 стає "електричним Tiguan": що передбачає масштабне оновлення