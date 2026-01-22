Volkswagen обійшов Tesla та став лідером продажів електромобілів у Європі

$43.180.08
50.320.20
ukenru
14:44 • 812 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 3400 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
11:49 • 10030 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 20952 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 12705 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 14289 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 16880 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
22 січня, 07:01 • 21424 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 27857 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 41972 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 19772 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 33971 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 21088 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 18672 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 13801 перегляди
Публікації
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 1134 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 20951 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 13881 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 70201 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 61917 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Кривий Ріг
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 23738 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 20842 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 21749 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 63686 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 40072 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Fox News
FIFA (серія відеоігор)

Volkswagen обійшов Tesla та став лідером продажів електромобілів у Європі

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У 2025 році Volkswagen продав 274 417 електромобілів у Європі, випередивши Tesla, яка реалізувала 238 765 авто. Продажі Tesla впали на 27%, тоді як Volkswagen зросли на 56%.

Volkswagen обійшов Tesla та став лідером продажів електромобілів у Європі

У 2025 році ринок електромобілів у Європі змінив лідера: Volkswagen продав більше електрокарів, ніж Tesla, продажі якої скоротилися майже на третину, попри те що Model Y залишився найпопулярнішою моделлю року. Про це повідомляє InsideEVs, пише УНН.

Деталі

Останніми місяцями Tesla демонструє не найкращі результати, і свіжі дані про продажі в Європі свідчать, що компанія, яку колись вважали справжнім руйнівником ринку, фактично застрягла в "режимі традиційного автовиробника". Більше того, ситуація змінилася з точністю до навпаки: класичні бренди, яких ще кілька років тому вважали аутсайдерами, набрали обертів і почали обігравати Tesla на її ж полі.

Volkswagen - один із найвідоміших автомобільних брендів у світі - минулого року продав у Європі більше електромобілів, ніж Tesla, довівши, що традиційний автовиробник цілком здатен конкурувати з найсильнішими. І справа не лише у Volkswagen: BMW, Skoda та Audi також увійшли до списку найбільш продаваних виробників електрокарів у Європі.

Tesla Model Y став найпродаванішим електромобілем у Європі торік, але цього виявилося недостатньо, аби Tesla здобула звання бренду №1 за продажами електромобілів.

Mercedes CLA став найбезпечнішим автомобілем Європи 2025 року, обійшовши Tesla16.01.26, 02:41 • 5099 переглядiв

У 2025 році Volkswagen продав 274 417 електромобілів у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та державах Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA): Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії. Це на 56% більше, ніж у 2024 році, переважно завдяки успіху хетчбека ID.3, кросовера ID.4, а також седана й універсала ID.7, повідомляє DataForce з посиланням на Automotive News.

Жодна з моделей VW не посіла місце на "п’єдесталі", проте в сукупності вони обійшли Tesla Model Y та Model 3, забезпечивши загальну перемогу німецькому автовиробнику.

Для порівняння, Tesla продала в Європі 238 765 електромобілів — на 27% менше, ніж роком раніше. Model Y залишився найпопулярнішим електрокаром із результатом 151 331 авто (–28% до 2024 року), тоді як Model 3 посів третє місце з 86 261 проданою машиною (–23,6%).

Найпопулярніші бренди електромобілів у Європі у 2025 році (DataForce):

  1. Volkswagen - 274 417 (+56%);
    1. Tesla - 238 765 (–27%);
      1. BMW - 193 186 (+15%);
        1. Skoda - 172 100 (+117%);
          1. Audi - 153 848.

            Nvidia та Tesla обрали різні стратегії для досягнення автономного водіння11.01.26, 01:02 • 4041 перегляд

            Як зазначає видання це велика перемога для Volkswagen, якому тривалий час не вдавалося створити справді привабливий електромобіль. Перші версії ID.3 та ID.4 мали серйозні програмні проблеми, однак компанії зрештою вдалося їх усунути й почати випускати автомобілі, які просто нормально працюють. Проблеми із завислими сенсорними екранами, некоректною роботою кнопок і повільними меню були широко відомі, але в нових версіях програмного забезпечення їх здебільшого вирішено.

            Це відкриває для VW шлях до запуску доступніших електромобілів — зокрема ID. Polo та ID. Polo Cross, які врахують досвід ID.4 і отримають фізичні кнопки для ключових функцій, зокрема керування задніми електросклопідіймачами.

            Втім, вигоду зі складного становища Tesla отримує не лише Volkswagen. BMW поступово піднімається в рейтингу, закріпившись на третьому місці та готуючись до зростання продажів завдяки новому кросоверу iX3 і майбутньому i3. Skoda також зробила ривок із доступним Elroq, а Audi завершила рік у топ-5, зафіксувавши зростання продажів у Європі на 51%.

            Volkswagen ID.4 стає "електричним Tiguan": що передбачає масштабне оновлення17.01.26, 09:54 • 8055 переглядiв

            Ольга Розгон

            Новини СвітуАвто
            Техніка
            Тренд
            Бренд
            Tesla Model Y
            Tesla Inc
            Volkswagen
            Audi
            Швейцарія
            Європейський Союз
            Ісландія
            Норвегія
            Велика Британія
            Європа