14:44 • 2076 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
14:19 • 5848 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
11:49 • 11141 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 22729 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 13523 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 14721 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 17229 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 21655 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 28037 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 42140 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
Volkswagen обошел Tesla и стал лидером продаж электромобилей в Европе

Киев • УНН

 • 634 просмотра

В 2025 году Volkswagen продал 274 417 электромобилей в Европе, опередив Tesla, которая реализовала 238 765 авто. Продажи Tesla упали на 27%, тогда как Volkswagen выросли на 56%.

Volkswagen обошел Tesla и стал лидером продаж электромобилей в Европе

В 2025 году рынок электромобилей в Европе сменил лидера: Volkswagen продал больше электрокаров, чем Tesla, продажи которой сократились почти на треть, несмотря на то что Model Y осталась самой популярной моделью года. Об этом сообщает InsideEVs, пишет УНН.

Детали

В последние месяцы Tesla демонстрирует не лучшие результаты, и свежие данные о продажах в Европе свидетельствуют, что компания, которую когда-то считали настоящим разрушителем рынка, фактически застряла в «режиме традиционного автопроизводителя». Более того, ситуация изменилась с точностью до наоборот: классические бренды, которых еще несколько лет назад считали аутсайдерами, набрали обороты и начали обыгрывать Tesla на ее же поле.

Volkswagen — один из самых известных автомобильных брендов в мире — в прошлом году продал в Европе больше электромобилей, чем Tesla, доказав, что традиционный автопроизводитель вполне способен конкурировать с сильнейшими. И дело не только в Volkswagen: BMW, Skoda и Audi также вошли в список самых продаваемых производителей электрокаров в Европе.

Tesla Model Y стал самым продаваемым электромобилем в Европе в прошлом году, но этого оказалось недостаточно, чтобы Tesla получила звание бренда №1 по продажам электромобилей.

Mercedes CLA стал самым безопасным автомобилем Европы 2025 года, обойдя Tesla16.01.26, 02:41 • 5101 просмотр

В 2025 году Volkswagen продал 274 417 электромобилей в странах Европейского Союза, Великобритании и государствах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA): Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Это на 56% больше, чем в 2024 году, преимущественно благодаря успеху хэтчбека ID.3, кроссовера ID.4, а также седана и универсала ID.7, сообщает DataForce со ссылкой на Automotive News.

Ни одна из моделей VW не заняла место на «пьедестале», однако в совокупности они обошли Tesla Model Y и Model 3, обеспечив общую победу немецкому автопроизводителю.

Для сравнения, Tesla продала в Европе 238 765 электромобилей — на 27% меньше, чем годом ранее. Model Y остался самым популярным электрокаром с результатом 151 331 авто (–28% к 2024 году), тогда как Model 3 занял третье место с 86 261 проданной машиной (–23,6%).

Самые популярные бренды электромобилей в Европе в 2025 году (DataForce):

  1. Volkswagen - 274 417 (+56%);
    1. Tesla - 238 765 (–27%);
      1. BMW - 193 186 (+15%);
        1. Skoda - 172 100 (+117%);
          1. Audi - 153 848.

            Nvidia и Tesla выбрали разные стратегии для достижения автономного вождения11.01.26, 01:02 • 4041 просмотр

            Как отмечает издание, это большая победа для Volkswagen, которому долгое время не удавалось создать действительно привлекательный электромобиль. Первые версии ID.3 и ID.4 имели серьезные программные проблемы, однако компании в конечном итоге удалось их устранить и начать выпускать автомобили, которые просто нормально работают. Проблемы с зависшими сенсорными экранами, некорректной работой кнопок и медленными меню были широко известны, но в новых версиях программного обеспечения они в основном решены.

            Это открывает для VW путь к запуску более доступных электромобилей — в частности ID. Polo и ID. Polo Cross, которые учтут опыт ID.4 и получат физические кнопки для ключевых функций, в частности управления задними электростеклоподъемниками.

            Впрочем, выгоду из сложного положения Tesla получает не только Volkswagen. BMW постепенно поднимается в рейтинге, закрепившись на третьем месте и готовясь к росту продаж благодаря новому кроссоверу iX3 и будущему i3. Skoda также сделала рывок с доступным Elroq, а Audi завершила год в топ-5, зафиксировав рост продаж в Европе на 51%.

            Volkswagen ID.4 становится "электрическим Tiguan": что предусматривает масштабное обновление17.01.26, 09:54 • 8056 просмотров

            Ольга Розгон

