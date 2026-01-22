Volkswagen обошел Tesla и стал лидером продаж электромобилей в Европе

В 2025 году рынок электромобилей в Европе сменил лидера: Volkswagen продал больше электрокаров, чем Tesla, продажи которой сократились почти на треть, несмотря на то что Model Y осталась самой популярной моделью года. Об этом сообщает InsideEVs, пишет УНН.

В последние месяцы Tesla демонстрирует не лучшие результаты, и свежие данные о продажах в Европе свидетельствуют, что компания, которую когда-то считали настоящим разрушителем рынка, фактически застряла в «режиме традиционного автопроизводителя». Более того, ситуация изменилась с точностью до наоборот: классические бренды, которых еще несколько лет назад считали аутсайдерами, набрали обороты и начали обыгрывать Tesla на ее же поле.

Volkswagen — один из самых известных автомобильных брендов в мире — в прошлом году продал в Европе больше электромобилей, чем Tesla, доказав, что традиционный автопроизводитель вполне способен конкурировать с сильнейшими. И дело не только в Volkswagen: BMW, Skoda и Audi также вошли в список самых продаваемых производителей электрокаров в Европе.

Tesla Model Y стал самым продаваемым электромобилем в Европе в прошлом году, но этого оказалось недостаточно, чтобы Tesla получила звание бренда №1 по продажам электромобилей.

В 2025 году Volkswagen продал 274 417 электромобилей в странах Европейского Союза, Великобритании и государствах Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA): Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. Это на 56% больше, чем в 2024 году, преимущественно благодаря успеху хэтчбека ID.3, кроссовера ID.4, а также седана и универсала ID.7, сообщает DataForce со ссылкой на Automotive News.

Ни одна из моделей VW не заняла место на «пьедестале», однако в совокупности они обошли Tesla Model Y и Model 3, обеспечив общую победу немецкому автопроизводителю.

Для сравнения, Tesla продала в Европе 238 765 электромобилей — на 27% меньше, чем годом ранее. Model Y остался самым популярным электрокаром с результатом 151 331 авто (–28% к 2024 году), тогда как Model 3 занял третье место с 86 261 проданной машиной (–23,6%).

Самые популярные бренды электромобилей в Европе в 2025 году (DataForce):

Volkswagen - 274 417 (+56%); Tesla - 238 765 (–27%); BMW - 193 186 (+15%); Skoda - 172 100 (+117%); Audi - 153 848.

Как отмечает издание, это большая победа для Volkswagen, которому долгое время не удавалось создать действительно привлекательный электромобиль. Первые версии ID.3 и ID.4 имели серьезные программные проблемы, однако компании в конечном итоге удалось их устранить и начать выпускать автомобили, которые просто нормально работают. Проблемы с зависшими сенсорными экранами, некорректной работой кнопок и медленными меню были широко известны, но в новых версиях программного обеспечения они в основном решены.

Это открывает для VW путь к запуску более доступных электромобилей — в частности ID. Polo и ID. Polo Cross, которые учтут опыт ID.4 и получат физические кнопки для ключевых функций, в частности управления задними электростеклоподъемниками.

Впрочем, выгоду из сложного положения Tesla получает не только Volkswagen. BMW постепенно поднимается в рейтинге, закрепившись на третьем месте и готовясь к росту продаж благодаря новому кроссоверу iX3 и будущему i3. Skoda также сделала рывок с доступным Elroq, а Audi завершила год в топ-5, зафиксировав рост продаж в Европе на 51%.

