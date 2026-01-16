$43.180.08
18:27 • 6516 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 11181 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 15336 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 16573 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 33855 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 30684 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27296 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25508 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24544 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34697 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Дипломатка

Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Техник Kia получил травму запястья во время ремонта Kia Soul 2012 года, обвиняя производителя в конструкционных дефектах. Суд отклонил часть возражений Kia, разрешив иск против третьей стороны, но встал на сторону компании в отношении гарантийных требований.

Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля

Компания Kia оказалась в центре судебного разбирательства после того, как опытный сервисный техник получил тяжелое повреждение во время работы над моделью Kia Soul 2012 года выпуска. Инцидент произошел, когда специалист пытался устранить неисправность внутри приборной панели. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Во время выполнения стандартных манипуляций скрытый острый металлический край разрезал запястье техника. Ранение оказалось настолько глубоким, что привело к повреждению сухожилия, из-за чего пострадавшему понадобилось хирургическое вмешательство.

Специалист, имеющий статус мастера–сертифицированного техника Kia и многолетний опыт работы с подобными моделями, обвинил производителя в конструкционных дефектах, отсутствии предупреждений об опасности и нарушении гарантийных обязательств.

Юридическое противостояние и решение суда

В ответ на иск Kia заявила, что подобные случаи должны покрываться исключительно компенсацией для работников, а юридические аргументы истца не соответствуют ситуации. Однако суд штата Арканзас отклонил часть возражений компании. Согласно местному законодательству, пострадавшие работники имеют право подавать иски против третьих сторон, которыми в данном случае является производитель автомобиля.

В то же время судья встал на сторону Kia в вопросе гарантийных требований. Суд отметил, что гарантийная защита распространяется на покупателей автомобилей и их близких, а не на технический персонал, обслуживающий транспортное средство спустя много лет после продажи. Также было снято обвинение в "особой опасности" авто, поскольку опытный профессионал должен был быть осведомлен о потенциальных рисках работы с металлическими деталями. В настоящее время рассмотрение дела продолжается по претензиям о халатности и дефектах производства. 

Степан Гафтко

Авто
Техника
Арканзас