Техник Kia подал в суд на компанию из-за серьезной травмы во время ремонта автомобиля

Компания Kia оказалась в центре судебного разбирательства после того, как опытный сервисный техник получил тяжелое повреждение во время работы над моделью Kia Soul 2012 года выпуска. Инцидент произошел, когда специалист пытался устранить неисправность внутри приборной панели. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Во время выполнения стандартных манипуляций скрытый острый металлический край разрезал запястье техника. Ранение оказалось настолько глубоким, что привело к повреждению сухожилия, из-за чего пострадавшему понадобилось хирургическое вмешательство.

Специалист, имеющий статус мастера–сертифицированного техника Kia и многолетний опыт работы с подобными моделями, обвинил производителя в конструкционных дефектах, отсутствии предупреждений об опасности и нарушении гарантийных обязательств.

Юридическое противостояние и решение суда

В ответ на иск Kia заявила, что подобные случаи должны покрываться исключительно компенсацией для работников, а юридические аргументы истца не соответствуют ситуации. Однако суд штата Арканзас отклонил часть возражений компании. Согласно местному законодательству, пострадавшие работники имеют право подавать иски против третьих сторон, которыми в данном случае является производитель автомобиля.

В то же время судья встал на сторону Kia в вопросе гарантийных требований. Суд отметил, что гарантийная защита распространяется на покупателей автомобилей и их близких, а не на технический персонал, обслуживающий транспортное средство спустя много лет после продажи. Также было снято обвинение в "особой опасности" авто, поскольку опытный профессионал должен был быть осведомлен о потенциальных рисках работы с металлическими деталями. В настоящее время рассмотрение дела продолжается по претензиям о халатности и дефектах производства.

