Трамп підвищив тарифи для Південної Кореї до 25%: Hyundai та Kia під загрозою

Президент США Дональд Трамп оголосив про різке підвищення імпортних мит на товари з Південної Кореї з 15% до 25%, звинувативши Сеул у недотриманні торговельних угод. Це рішення вже спровокувало обвал акцій провідних корейських автовиробників та посилило напруженість у транстихоокеанській торгівлі. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що законодавчі збори Південної Кореї не ратифікували "Велику угоду", досягнуту в липні 2025 року. Через зволікання Сеула президент США вирішив негайно збільшити тарифи не лише на автомобілі, а й на пиломатеріали та фармацевтичну продукцію.

На тлі цих новин акції Hyundai Motor впали майже на 5%, а Kia – на 6%. Аналітики попереджають, що повернення 25% мита може коштувати групі Hyundai-Kia майже 5 трильйонів вон (близько 3,5 млрд доларів) додаткових витрат щорічно. Водночас японські виробники, такі як Toyota, чиї тарифи залишаються на рівні 15%, отримують значну конкурентну перевагу на ринку США.

Глобальний контекст та загострення з Канадою

Рішення щодо Південної Кореї стало частиною ширшої тарифної стратегії адміністрації Трампа у 2026 році. Одночасно з корейським кейсом Білий дім пригрозив Канаді запровадженням 100% мит. Причиною стали домовленості прем'єр-міністра Марка Карні з Пекіном щодо зниження тарифів на китайські електромобілі, що Трамп назвав перетворенням Канади на "перевалочний пункт" для товарів із КНР.

Уряд Південної Кореї вже ініціював термінові консультації з Вашингтоном, намагаючись повернути дію пільгової 15% ставки. Міністр промисловості Кім Чжун Кван готує візит до США для зустрічі з міністром торгівлі Говардом Лутніком, щоб запобігти економічним втратам, оскільки автомобільний експорт є критично важливим для Сеула.

