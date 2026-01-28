$43.130.01
27 січня, 17:43
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Трамп підвищив тарифи для Південної Кореї до 25%: Hyundai та Kia під загрозою

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Дональд Трамп підвищив імпортні мита на товари з Південної Кореї з 15% до 25% через нератифікацію угоди. Це рішення обвалило акції Hyundai та Kia, що може коштувати їм 3,5 млрд доларів щорічно.

Трамп підвищив тарифи для Південної Кореї до 25%: Hyundai та Kia під загрозою

Президент США Дональд Трамп оголосив про різке підвищення імпортних мит на товари з Південної Кореї з 15% до 25%, звинувативши Сеул у недотриманні торговельних угод. Це рішення вже спровокувало обвал акцій провідних корейських автовиробників та посилило напруженість у транстихоокеанській торгівлі. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

У своїй соцмережі Truth Social Трамп заявив, що законодавчі збори Південної Кореї не ратифікували "Велику угоду", досягнуту в липні 2025 року. Через зволікання Сеула президент США вирішив негайно збільшити тарифи не лише на автомобілі, а й на пиломатеріали та фармацевтичну продукцію.

Продажі електромобілів вперше перевищили продажі бензинових авто у ЄС27.01.26, 17:14 • 2504 перегляди

На тлі цих новин акції Hyundai Motor впали майже на 5%, а Kia – на 6%. Аналітики попереджають, що повернення 25% мита може коштувати групі Hyundai-Kia майже 5 трильйонів вон (близько 3,5 млрд доларів) додаткових витрат щорічно. Водночас японські виробники, такі як Toyota, чиї тарифи залишаються на рівні 15%, отримують значну конкурентну перевагу на ринку США.

Глобальний контекст та загострення з Канадою

Рішення щодо Південної Кореї стало частиною ширшої тарифної стратегії адміністрації Трампа у 2026 році. Одночасно з корейським кейсом Білий дім пригрозив Канаді запровадженням 100% мит. Причиною стали домовленості прем'єр-міністра Марка Карні з Пекіном щодо зниження тарифів на китайські електромобілі, що Трамп назвав перетворенням Канади на "перевалочний пункт" для товарів із КНР.

Уряд Південної Кореї вже ініціював термінові консультації з Вашингтоном, намагаючись повернути дію пільгової 15% ставки. Міністр промисловості Кім Чжун Кван готує візит до США для зустрічі з міністром торгівлі Говардом Лутніком, щоб запобігти економічним втратам, оскільки автомобільний експорт є критично важливим для Сеула. 

Суд Нью-Йорка виправдав Tesla: несправний екран не став причиною аварії23.01.26, 01:21 • 3840 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаАвто
Вибори в США
Соціальна мережа
Truth Social
Kia
Білий дім
Hyundai
Пекін
Дональд Трамп
Південна Корея
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки