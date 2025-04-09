В июле в Украине зарегистрировано почти 2,4 тыс. гибридных авто, что на 56% больше, чем в прошлом году. Лидером среди новых гибридов стала Toyota RAV-4, а среди подержанных - Ford Fusion US.
Видео нового конфликта в Одессе между представителями ТЦК и тремя женщинами, которые пытались "отбить" мужчину, распространяется в соцсетях. Официальных комментариев пока нет.
42-летняя женщина и 43-летний мужчина задержаны за нападение на патрульную полицейскую в Одессе. Конфликт с военнослужащими ТЦК и патрульными полицейскими произошел во время вручения повестки водителю автомобиля КИА, который скрылся с места происшествия.
Рынок новых авто в Украине вырос на 20% в июле 2024 года. Renault Duster стал лидером продаж, а Toyota остается самым популярным брендом.
В Броварах 33-летний водитель Kia сбил 12-летнего парня на гироскутере, который пересекал пешеходный переход на зеленый свет. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, его состояние стабильное.
9-летний мальчик погиб в автокатастрофе на трассе Киев-Знаменка, когда автомобиль Kia столкнулся со стоящим грузовиком Volvo.
В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров легковушки.
Три человека, в том числе 3-летний мальчик пострадали в ДТП с участием автомобилей "KIA" и "Camry" вблизи Белой Церкви Киевской области.
Электрический кроссовер Kia EV9 получил титул "Лучший автомобиль мира 2024 года" в рамках премии World Car Awards, объявленной на Международном автосалоне в Нью-Йорке.
Пьяный 23-летний водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве, в результате которого пострадали два человека. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса возле села Тязив в Ивано-Франковской области.
Кроссовер Renault Duster остался бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в феврале 2024 года с результатом 603 проданные единицы.
Во Львове на нерегулируемом железнодорожном переезде автомобиль KIA Rio столкнулся с поездом, в результате чего пострадали 65-летний водитель и его 64-летний пассажир. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.