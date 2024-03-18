В Киеве пьяный водитель совершил тройное ДТП: есть пострадавшие

В столице сегодня утром пьяный водитель совершил тройную аварию, в результате которой пострадали два человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Как сообщается, ДТП произошло на улице Братиславской в Деснянском районе Киева. Автомобиль "Audi" двигаясь по проезжей части дороги наехал на "Infiniti", который ехал впереди него в попутном направлении. В результате удара, водитель "Infiniti" потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще и с "КИА".

Водители "Infiniti" и "КИА" получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Правоохранители задержали водителя "Audi". Им оказался 23-летний мужчина, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал 1,74 промилле, указали в полиции.

Следователи, при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

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