Трагическое ДТП с микроавтобусом в Днепропетровской области унесло жизни 5 человек, 13 раненых, среди них - ребенок

В Днепропетровской области микроавтобус съехал в кювет возле села Песчанка, в результате чего 5 человек погибли и 13 получили ранения, в том числе 1 ребенок, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ДТП произошло накануне в 12:26 вблизи села Песчанка Новомосковского района на автодороге "Знаменка-Изварино".

"В результате съезда в кювет микроавтобуса погибли 5 человек и 13 человек пострадали (из них 1 ребенок)", - сообщили в ГСЧС.

Привлекалось 13 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

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