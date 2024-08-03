В Одессе задержаны 42-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые напали на патрульную полицейскую во время вручения повестки водителю автомобиля KIA. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

"(2 августа - ред.) днем в ходе проверки военнослужащими ТЦК и СП военно-учетных данных водителя автомобиля KIA было установлено, что мужчина несколько лет не проходил ВВК. Во время вручения военнослужащими гражданину повестки, он отказался ее получать и вызвал на помощь своего 43-летнего брата. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП и патрульными полицейскими, в который вмешалась 42-летняя прохожая", - сообщили в полиции.

Отмечается, что, просмотрев видео с боди-камер полицейских, установлено, что 43-летний мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а 42-летняя женщина нанесла полицейской несколько ударов по голове. Кроме этого, как указано, фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспортных средств.

По факту избиения патрульной полицейской следователи начали досудебное расследование, квалифицировав действия правонарушителей по статье 345 УКУ - насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. Женщина и мужчина задержаны. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

"Кроме того, в отношении 43-летнего мужчины и 42-летней женщины составлены административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 этого же кодекса (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского). Также мужчина получил постановление об административном правонарушении по ст. 127 КУоАП (нарушение правил дорожного движения пешеходами)", - отмечается в сообщении.

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Полицейские расследуют факт причинения телесных повреждений военнослужащему ТЦК и СП водителем KIA, который с места происшествия скрылся. По данному факту начато производство по ст. 125 УКУ - умышленное легкое телесное повреждение.

"Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение фигуранта", - информирует полиция.

Кроме того, как сообщается, в рамках обоих уголовных производств будут назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести причиненных правоохранителям телесных повреждений.

По результатам экспертных заключений, как указано, будет приниматься процессуальное решение относительно окончательной правовой квалификации противоправных действий злоумышленников. Следствие продолжается.

Дополнение

2 августа сообщалось, что в Одессе произошел конфликт между женщиной и военными, патрульные применили наручники.