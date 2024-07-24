В Хаджибейском районе Одессы водитель не остановил автомобиль и травмировал военнослужащего ТЦК на требование предъявить документы. Руководство ТЦК осудило инцидент и пообещало привлечь нарушителя к ответственности, сообщили в среду в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Facebook, пишет УНН.

24 июля 2024 года в Хаджибейском районе Одессы произошел досадный и недопустимый инцидент. На законные требования совместной группы оповещения военнослужащих ТЦК и СП и представителей Нацполиции предоставить документы, подтверждающие личность, и военно-учетные документы, водитель транспортного средства продолжил движение. В результате этого он нанес травмы военнослужащему, который после боевых ранений на фронте проходит службу в ТЦК и СП - указали в ТЦК.

Пострадавший, как сообщается, "уже дал показания, чтобы способствовать быстрому привлечению нарушителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения".

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, как отмечается, контролирует эту ситуацию. "Такое ужасное отношение к защитникам, которые потеряли здоровье на передовой, недопустимо! Лица, совершающие противоправные действия в отношении украинских военных, обязательно будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.

Дополнение

В ТЦК отметили, что 20 июня похожий инцидент произошел в Приморском районе Одессы. 5 июля суд избрал водителю, который также травмировал своим транспортным средством военнослужащих ТЦК и СП, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Следствие по этому случаю продолжается.