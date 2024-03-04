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Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине

Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:51  •  13459 просмотра

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Кроссовер Renault Duster остался бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в феврале 2024 года с результатом 603 проданные единицы.

Бестселлером февраля на украинском рынке новых автомобилей стал кроссовер Renault Duster, на втором месте - Toyota RAV-4, закрывает тройку лидеров электрический кроссовер Volkswagen ID.4, сообщили в понедельник в ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковушек в Украине.

"Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster", - сообщили в ассоциации.

Десятка бестселлеров февраля 2024 года, по версии Укравтопрома:

-       Renault Duster - 603 ед.;

-       Toyota RAV-4 - 298 ед.;

-       Volkswagen ID.4 - 257 ед.;

-       Peugeot 301 - 196 ед.;

-       Skoda Scala - 156 ед.;

-       Mazda CX5 - 145 ед.;

-       KIA Sportage - 132 ед.;

-       Toyota Hilux - 112 ед.;

-       BYD Song Plus - 110 ед.;

-       Toyota Camry - 108 ед.

Дополнение

По данным Укравтопрома, в феврале украинцы приобрели почти 5,7 тыс. новых автомобилей. По сравнению с февралем 2023 года рынок новых легковых авто увеличился на 51%. От февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota - 858 авто. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Второй по количеству полученных номеров была Renault - 706 ед. (+64%). На третьем месте Volkswagen - 472 ед. (+53%). Также в ТОП-5 месяца попали: Skoda - 452 ед. (+38%) и Peugeot - 348 ед. (+364%).

Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации.

Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем за аналогичный период 2023 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
volkswagenVolkswagen
kiaKia
toyotaToyota
ukrainaУкраина
Електрокар - у трійці бестселерів: які авто найпопулярніші на ринку в Україні
Electric car in the top three bestsellers: which cars are the most popular on the market in Ukraine
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Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине

Кроссовер Renault Duster остался бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в феврале 2024 года с результатом 603 проданные единицы.

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