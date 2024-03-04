Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине
Киев • УНН
Кроссовер Renault Duster остался бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в феврале 2024 года с результатом 603 проданные единицы.
Бестселлером февраля на украинском рынке новых автомобилей стал кроссовер Renault Duster, на втором месте - Toyota RAV-4, закрывает тройку лидеров электрический кроссовер Volkswagen ID.4, сообщили в понедельник в ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
В прошлом месяце десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковушек в Украине.
"Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster", - сообщили в ассоциации.
Десятка бестселлеров февраля 2024 года, по версии Укравтопрома:
- Renault Duster - 603 ед.;
- Toyota RAV-4 - 298 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 257 ед.;
- Peugeot 301 - 196 ед.;
- Skoda Scala - 156 ед.;
- Mazda CX5 - 145 ед.;
- KIA Sportage - 132 ед.;
- Toyota Hilux - 112 ед.;
- BYD Song Plus - 110 ед.;
- Toyota Camry - 108 ед.
Дополнение
По данным Укравтопрома, в феврале украинцы приобрели почти 5,7 тыс. новых автомобилей. По сравнению с февралем 2023 года рынок новых легковых авто увеличился на 51%. От февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.
Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota - 858 авто. Это на 70% больше, чем в прошлом году. Второй по количеству полученных номеров была Renault - 706 ед. (+64%). На третьем месте Volkswagen - 472 ед. (+53%). Также в ТОП-5 месяца попали: Skoda - 452 ед. (+38%) и Peugeot - 348 ед. (+364%).
Бестселлером февраля на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 603 регистрации.
Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили более 10 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше чем за аналогичный период 2023 года.
Электрокар - в тройке бестселлеров: какие авто самые популярные на рынке в Украине
Кроссовер Renault Duster остался бестселлером на украинском рынке новых автомобилей в феврале 2024 года с результатом 603 проданные единицы.
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