Електрокар - у трійці бестселерів: які авто найпопулярніші на ринку в Україні
Київ • УНН
Кросовер Renault Duster залишився бестселером на українському ринку нових автомобілів у лютому 2024 року з результатом 603 продані одиниці.
Бестселером лютого на українському ринку нових автомобілів став кросовер Renault Duster, на другому місці - Toyota RAV-4, закриває трійку лідерів електричний кросовер Volkswagen ID.4, повідомили у понеділок в асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
У минулому місяці десять моделей сформували майже 40% ринку нових легковиків в Україні.
"Як і торік, очолює український рейтинг найпопулярніших нових авто компактний кросовер Renault Duster", - повідомили в асоціації.
Десятка бестселерів лютого 2024 року, за версією Укравтопрому:
· Renault Duster - 603 од.;
· Toyota RAV-4 - 298 од.;
· Volkswagen ID.4 - 257 од.;
· Peugeot 301 - 196 од.;
· Skoda Scala - 156 од.;
· Mazda CX5 - 145 од.;
· KIA Sportage - 132 од.;
· Toyota Hilux - 112 од.;
· BYD Song Plus - 110 од.;
· Toyota Camry - 108 од.
Доповнення
За даними Укравтопрому, у лютому українці придбали майже 5,7 тис. нових автомобілів. Проти лютого 2023 року ринок нових легкових авто збільшився на 51%. Від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.
Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто. Це на 70% більше, ніж торік. Другою за кількістю отриманих номерів була Renault – 706 од. (+64%). На третьому місці Volkswagen – 472 од. (+53%). Також у ТОП-5 місяця потрапили: Skoda – 452 од. (+38%) та Peugeot – 348 од. (+364%).
Бестселером лютого на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації.
Усього, з початку року, вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора рази більше ніж за аналогічний період 2023 року.