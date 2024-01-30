Во Львове автомобиль столкнулся с поездом, пострадали два человека

Во Львове автомобиль столкнулся с поездом, травмированы два человека, сообщили в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 января, около 22.40, на улице Навроцкого во Львове.

По данным полиции, водитель автомобиля КИА Rio, 65-летний львовянин, столкнулся с локомотивом, не предоставив ему преимущество в движении на нерегулируемом железнодорожном переезде.

"В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 64-летний львовянин, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Во Львовской области столкнулись Audi A6 и Land Rover: погибла 27-летняя женщина, три человека ранены