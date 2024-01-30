Во Львове автомобиль столкнулся с поездом, пострадали два человека
Во Львове на нерегулируемом железнодорожном переезде автомобиль KIA Rio столкнулся с поездом, в результате чего пострадали 65-летний водитель и его 64-летний пассажир. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
россияне сбрасывают осколочные боеприпасы прицельно в направлении гражданского населения - Гуменюк о ситуации на юге
россия усиливает атаки на гражданское население на юге Украины, используя беспилотники и артиллерию. Ситуация остается напряженной.
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: ВАКС не избрал меру пресечения Лиеву
Высший антикоррупционный суд не избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента военной политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александру Лиеву, которого подозревают в растрате почти 1,5 миллиарда гривен в схеме с привлечением должностных лиц Минобороны и руководителей Львовского арсенала при закупке боеприпасов. Суд постановил, что прокурор не имел полномочий обращаться в ВАКС с ходатайством об избрании меры пресечения.
На Луганщине по всей линии фронта армия рф возобновила авиаудары - Лысогор
российские войска возобновили авиаудары по всей линии фронта в Луганской области после затишья из-за погодных условий. Оккупанты также требуют от местных жителей зарегистрировать оружие до 2026 года и пытаются манипулировать голосованием на мартовских выборах.
Без одобрения Конгрессом США финансирования для Украины все, чего достигли украинцы, окажется под угрозой - Блинкен
По словам Блинкена, одобрение Конгрессом дополнительного финансирования для Украины является жизненно важным для обеспечения успеха Украины и поражения России. Без этого достижения Украины и то, что США помогли ей достичь, окажутся под угрозой.
Винничан не существует: так называемый "гуманитарный штаб" Гройсмана, который пиарится на помощи армии, забывает указывать, что ее предоставляют местные громады
"Гуманитарный штаб" бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Виннице пиарится на помощи военным, не упоминая при этом местные громады, которые на самом деле оказывают помощь.
Силы обороны сбили российский Су-34 в Луганской области - Генштаб
Украинские военные сбили российский истребитель Су-34 в Луганской области 29 января, сообщил спикер Генерального штаба Андрей Ковалев.
В россии заявили об атаке дрона на нефтебазу в калужской области- СМИ
Сегодня утром беспилотник попытался атаковать нефтебазу в калужской области россии, но был сбит средствами противовоздушной обороны. О жертвах или повреждениях не сообщается.
Большую часть рф запустила по прифронтовым территориям: Игнат о ночной атаке "шахедами"
россия ночью запустила против Украины 35 беспилотников "Шахид", нацеленных на прифронтовые районы вблизи границы и оккупированные территории. Украинские войска сбили 15 беспилотников, большинство из которых были направлены на прифронтовые зоны, которые трудно оборонять, а не вглубь Украины.
Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго
Вражеские обстрелы повредили оборудование на электрической подстанции в Днепропетровской области, что привело к локальным перебоям с электроснабжением, но Украина имеет достаточно электроэнергии, производимой и импортируемой, чтобы удовлетворить спрос, и пока отключений не планируется. Обстрелы также вызвали меньшие перебои в Черниговской и Донецкой областях.