У Львові автомобіль зіткнувся з потягом, постраждали двоє людей
Київ • УНН
У Львові на нерегульованому залізничному переїзді автомобіль KIA Rio зіткнувся з потягом, внаслідок чого постраждали 65-річний водій та його 64-річний пасажир. Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
У Львові автомобіль зіткнувся з потягом, травмовано двох людей, повідомили у ГУНП у Львівській області, пише УНН.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 січня, близько 22.40, на вулиці Навроцького у Львові.
За даними поліції, водій автомобіля КІА Rio, 65-річний львів'янин, зіткнувся з локомотивом, не надавши йому перевагу в русі на нерегульованому залізничному переїзді.
"Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 64-річний львів'янин, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - повідомили у поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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