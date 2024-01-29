На Львівщині зіткнулися Audi A6 та Land Rover: загинула 27-річна жінка, трьох людей поранено

У Червонограді Львівської області зіткнулися автомобілі Audi A6 та Land Rover, одна людина загинула та 3 травмовано, повідомили у ГУНП у Львівській області, пише УНН.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 січня, близько 23.00, на вулиці Богдана Хмельницького у Червонограді.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Audi A6, яким керував 37-річний чоловік, та Land Rover під керуванням 31-річної жінки.

"Незважаючи на зусилля медиків, пасажирка Land Rover, 27-річна жителька міста Соснівка Червоноградського району, від отриманих внаслідок ДТП травм померла в реанімаційному відділенні. Водії обох транспортних засобів та пасажир Audi A6, 32-річний житель Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані", - повідомили у поліції.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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