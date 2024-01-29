Во Львовской области столкнулись Audi A6 и Land Rover: погибла 27-летняя женщина, три человека ранены

В Червонограде Львовской области столкнулись автомобили Audi A6 и Land Rover, один человек погиб и 3 травмированы, сообщили в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.

Детали

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 января, около 23.00, на улице Богдана Хмельницкого в Червонограде.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобилей Audi A6, которым управлял 37-летний мужчина, и Land Rover под управлением 31-летней женщины.

"Несмотря на усилия медиков, пассажирка Land Rover, 27-летняя жительница города Сосновка Червоноградского района, от полученных в результате ДТП травм скончалась в реанимационном отделении. Водители обоих транспортных средств и пассажир Audi A6, 32-летний житель Золочевского района, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сообщили в полиции.

По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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