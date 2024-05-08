На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

Сегодня, 8 мая, в Киевской области возле села Святопетровское столкнулись грузовик "MAN" и легковой автомобиль "КИА", в результате чего погиб водитель легковушки и двое пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным полиции, ДТП произошло в 10:30. Грузовой автомобиль "MAN" выезжал со второстепенной дороги на главную - в направлении города Боярка. В это время в сторону Вишневого на большой скорости ехал автомобиль "КИА".

Когда грузовик совершал поворот налево на светофоре, легковое авто въехало ему под прицеп.

В результате столкновения, 34-летний водитель легковушки и двое пассажирок - 34-летняя жена водителя и ее 57-летняя мать от полученных травм погибли на месте.

Следователи следственного управления Киевщины по факту ДТП, начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Работники полиции задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Киевщине в ДТП травмировались три человека: 3-летний мальчик находится в реанимации