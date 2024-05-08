На Київщині вантажівка зіштовхнулась із легковиком: троє загиблих
Київ • УНН
У Київській області вантажівка зіткнулася з легковиком, внаслідок чого загинули водій та двоє пасажирів легковика.
Сьогодні, 8 травня, у Київській області біля села Святопетрівське зіштовхнулись вантажівка "MAN" та легковий автомобіль "КІА", унаслідок чого загинув водій легковика та двоє пасажирів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними поліції, ДТП сталась о 10:30. Вантажний автомобіль "MAN" виїздив із другорядної дороги на головну - в напрямку міста Боярка. У цей час у бік Вишневого на великій швидкості їхав автомобіль "КІА".
Коли вантажівка здійснювала поворот ліворуч на світлофорі, легкове авто вʼїхало йому під причіп.
Внаслідок зіткнення, 34-річний водій легковика та двоє пасажирок — 34-річна дружина кермувальника та її 57-річна мати від отриманих травм загинули на місці.
Слідчі слідчого управління Київщини за фактом ДТП, розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Працівники поліції затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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