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На Київщині вантажівка зіштовхнулась із легковиком: троє загиблих

На Київщині вантажівка зіштовхнулась із легковиком: троє загиблих

Київ • УНН

 • 20996 перегляди

У Київській області вантажівка зіткнулася з легковиком, внаслідок чого загинули водій та двоє пасажирів легковика.

Сьогодні, 8 травня, у Київській області біля села Святопетрівське зіштовхнулись вантажівка "MAN" та легковий автомобіль "КІА", унаслідок чого загинув водій легковика та двоє пасажирів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі 

За даними поліції, ДТП сталась о 10:30. Вантажний автомобіль "MAN" виїздив із другорядної дороги на головну  - в напрямку міста Боярка. У цей час у бік Вишневого на великій швидкості їхав автомобіль "КІА". 

Коли вантажівка здійснювала поворот ліворуч на світлофорі, легкове авто вʼїхало йому під причіп. 

Внаслідок зіткнення, 34-річний водій легковика та двоє пасажирок — 34-річна дружина кермувальника та її 57-річна мати від отриманих травм загинули на місці. 

Слідчі слідчого управління Київщини за фактом ДТП, розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України -  порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Працівники поліції затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Київщині в ДТП травмувались троє людей: 3-річний хлопчик знаходиться в реанімації07.05.24, 16:35 • 67806 переглядiв

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