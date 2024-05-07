На Київщині в ДТП травмувались троє людей: 3-річний хлопчик знаходиться в реанімації
Київ • УНН
Три людини, в тому числі 3-річний хлопчик постраждали в ДТП за участю автомобілів "KIA" та "Camry" поблизу Білої Церкви Київської області.
Сьогодні, 7 травня, у Київській області неподалік Білої Церкви зіштовхнулись дві автівки, унаслідок чого травмувалися троє людей, серед них трирічна дитина. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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Аварія сталась на 83 кілометрі автодороги Київ-Одеса, в напрямку столиці. Попередньо встановлено, що водій "КІА", зіштовхнувся з легковиком "Camry" коли виконував розворот.
У результаті аварії в автомобілі "Сamry" травмувався 3-річний хлопчик, з численними травмами він знаходиться в реанімації. Іншу 34-річну пасажирку ушпиталили з переломом ноги та забоєм грудної клітини. У водія також діагностували забій грудної клітини.
Кермувальника "KIA" госпіталізували до реанімації з переломами хребта, стегна та травмою живота.
Правоохоронці за фактом ДТП розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
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