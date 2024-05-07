На Киевщине в ДТП травмировались три человека: 3-летний мальчик находится в реанимации

Сегодня, 7 мая, в Киевской области недалеко от Белой Церкви столкнулись две машины, в результате чего травмированы три человека, среди них трехлетний ребенок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Авария произошла на 83 километре автодороги Киев-Одесса, в направлении столицы. Предварительно установлено, что водитель "КИА", столкнулся с легковушкой "Camry" когда выполнял разворот.

В результате аварии в автомобиле "Сamry" травмировался 3-летний мальчик, с многочисленными травмами он находится в реанимации. Другую 34-летнюю пассажирку госпитализировали с переломом ноги и ушибом грудной клетки. У водителя также диагностировали ушиб грудной клетки.

Водителя "KIA" госпитализировали в реанимацию с переломами позвоночника, бедра и травмой живота.

Правоохранители по факту ДТП начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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