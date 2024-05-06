В Киеве водитель BMW выехал на улицу с односторонним движением и совершил ДТП: пострадали три человека

В столице на улице Большая Васильковская 25-летний водитель автомобиля BMW выехал на улицу с односторонним движением и совершил ДТП, в результате этого травмировались три человека. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 25-летнему водителю, который 4 мая примерно в 23 часа устроил ДТП на улице Большая Васильковская (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия 25-летний водитель автомобиля "BMW" двигаясь по ул. Большая Васильковская, где организовано одностороннее движение автомобилей, ехал во встречном направлении, на скорости зацепил припаркованный автомобиль "Volkswagen" и совершил столкновение с автомобилем марки "Ford", в котором находилось четыре человека.

В результате столкновения 17-летняя пассажирка автомобиля "Ford" получила телесные повреждения в виде закрытого перелома левой лучевой кости, у 22-летней пассажирки ушиб плечевого сустава. 58-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, гематомы и закрытую черепно-мозговую-травму.

Отмечается, что водитель автомобиля "BMW" отказался от прохождения медицинского осмотра с целью установления алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В прокуратуре также сообщили, что максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 5 лет, поэтому прокурором в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Это наиболее строгая мера пресечения, предусмотренная данной статьей.

Напомним,

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