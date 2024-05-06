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У Києві водій BMW виїхав на вулицю з одностороннім рухом та вчинив ДТП: постраждали три людини

У Києві водій BMW виїхав на вулицю з одностороннім рухом та вчинив ДТП: постраждали три людини

Київ • УНН

 • 25040 перегляди

25-річний водій BMW поїхав проти одностороннього руху на вулиці Великій Васильківській у Києві, зіткнувся з припаркованими автомобілями Volkswagen та Ford, травмувавши трьох пасажирів.

У столиці на вулиці Велика Васильківська 25-річний водій автомобіля BMW виїхав на вулицю з одностороннім рухом та вчинив ДТП, в наслідок цього травмувалось три людини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 25-річному водію, що 4 травня приблизно о 23 годині влаштував ДТП на вулиці Велика Васильківська (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства 25-річний водій автомобіля "BMW" рухаючись по вул. Велика Васильківська, де організовано односторонній рух автомобілів, їхав в зустрічному напрямку, на швидкості зачепив припаркований автомобіль "Volkswagen" та здійснив зіткнення з автомобілем марки "Ford", в якому перебувало четверо людей.

В результаті зіткнення 17-річна пасажирка автомобіля "Ford" отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому лівої променевої кістки, у 22-річної пасажирки забиття плечового суглоба. 58-річна жінка отримала забиття грудної клітини, гематоми та закриту черепно мозкову-травму.

Зазначається, що водій автомобіля "BMW" відмовився від проходження медичного огляду з метою встановлення алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

У прокуратурі також повідомили, що максимальна санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 5 років, тому прокурором до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це найбільш суворий запобіжний захід, передбачений даною статтею.

Нагадаємо

П'яний водій Volkswagen врізався в автомобіль "ВАЗ" у Київській області, травмувавши чотирьох людей, яких госпіталізували.

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