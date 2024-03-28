ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

Киев  •  УНН

28 марта 2024, 10:20  •  13525 просмотра

Read in English

Электрический кроссовер Kia EV9 получил титул "Лучший автомобиль мира 2024 года" в рамках премии World Car Awards, объявленной на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

На Нью-Йоркском автосалоне объявлены победители во всех категориях конкурса "World Car Awards 2024". Kia EV9 получил титул "Лучший всемирный автомобиль". Об этом сообщили в ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром", пишет УНН.

Электрический кроссовер KIA EV9 получил титул "Лучший всемирный автомобиль 2024" в рамках конкурса World Car Awards, о чем было объявлено на Международном автосалоне в Нью-Йорке,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Также KIA EV9 назван лучшим электромобилем 2024 года.
  • Победителем в номинации World Luxury Car стал BMW 5 SERIES / i5.
  • Звание World Urban Car присуждено электрокроссоверу VOLVO EX30.

В других номинациях победили:

  • IONIQ 5 N - автомобиль с мировыми характеристиками
  • TOYOTA PRIUS - Мировой автомобильный дизайн

Отмечается, что победителем прошлого года был Hyundai Ioniq 6.

Напомним

Бестселлером февраля на украинском рынке новых автомобилей стал кроссовер Renault Duster, на втором месте - Toyota RAV-4, закрывает тройку лидеров электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
volkswagenVolkswagen
kiaKia
hyundai-motor-companyHyundai
Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  14402 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  130321 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  136915 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  141249 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151590 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126906 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139754 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126528 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143738 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  135043 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Новости по теме
Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

  •  13525 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

  •  14670 просмотра
россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

  •  14794 просмотра
Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

  •  14934 просмотра
Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

  •  18189 просмотра
Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

  •  18221 просмотра
Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

  •  16387 просмотра
Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

  •  16806 просмотра
Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

  •  18279 просмотра
В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела

В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела

  •  16395 просмотра

Популярные

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

Ряд стран, включая Украину, обсуждают, как достичь мирной договоренности - Шольц

  •  110118 просмотра
Нацбанк может привязать гривну к евро

Нацбанк может привязать гривну к евро

  •  108595 просмотра
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

  •  113470 просмотра
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах

Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах

  •  109665 просмотра
Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

Марин Ле Пен будут судить за хищение миллионов евро из фондов Евросоюза

  •  109842 просмотра

Публикации

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  176689 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  536192 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  488057 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  502994 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  521245 просмотра

Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

Электрический кроссовер Kia EV9 получил титул "Лучший автомобиль мира 2024 года" в рамках премии World Car Awards, объявленной на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

Новости Мира •   •  13525 просмотра
Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны российского самолета МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома "Саваслейка".

Война •   •  14670 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете российского МиГ-31К

россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

За минувшие сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, повредив жилые дома, больницу, магазины, административные здания и гаражи, в результате чего один мирный житель погиб и двое получили ранения.

Война •   •  14794 просмотра
россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

Служба безопасности Украины задержала в Киеве "крота" российской разведки, который под видом капеллана пытался проникнуть к украинским десантникам, чтобы шпионить за их местами дислокации, передвижениями, вооружением и боевыми действиями, в пользу российской военной разведки.

Война •   •  14934 просмотра
Под видом капеллана хотел шпионить за десантниками: задержали "крота" российского гру

Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

Украинские защитники успешно уничтожили российскую военную технику и вооружение, о чем свидетельствуют видеоматериалы, обнародованные Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  18189 просмотра
Главнокомандующий ВСУ показал видеокадры, как украинские защитники уничтожают оккупантов

Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

Запущен новый международный железнодорожный маршрут, соединяющий Прагу, Кошице и Чоп, с ежедневным железнодорожным сообщением, которое обслуживается Укрзализныцей и RegioJet, предлагая 13-часовое путешествие между Прагой и Чопом.

Общество •   •  18221 просмотра
Укрзализныця запустила новый маршрут в Прагу

Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

В Харькове в результате ночной атаки российских беспилотников были повреждены ресторан, магазин, офисные помещения и жилые дома.

Война •   •  16387 просмотра
Атака "шахедами" на Харьков: прокуратура показала последствия

Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

Украинские партизаны зафиксировали прибытие новой партии российской военной техники на железнодорожную станцию Остряково в оккупированном Крыму, причем часть техники может быть нерабочей.

Война •   •  16806 просмотра
Партизаны "АТЭШ" зафиксировали прибытие новой партии военной техники рф в оккупированный Крым

Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

Атака вражеских беспилотников в Запорожье вызвала пожары в жилых домах, ранив 2 женщин.

Общество •   •  18279 просмотра
Вражеская атака "шахедами" на Запорожье: спасатели показали последствия

В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела

россияне атаковали город Горняк в Донецкой области, повредив автомобили, гаражи и частично разрушив двухэтажное здание недействующего учебного заведения, вызвав пожары, на тушение которых спасателям понадобилось несколько часов.

Общество •   •  16395 просмотра
В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела