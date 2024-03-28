Кроссовер Kia EV9 объявлен лучшим автомобилем 2024 года - Укравтопром

На Нью-Йоркском автосалоне объявлены победители во всех категориях конкурса "World Car Awards 2024". Kia EV9 получил титул "Лучший всемирный автомобиль". Об этом сообщили в ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром", пишет УНН.

Электрический кроссовер KIA EV9 получил титул "Лучший всемирный автомобиль 2024" в рамках конкурса World Car Awards, о чем было объявлено на Международном автосалоне в Нью-Йорке, - говорится в сообщении.

Детали

Также KIA EV9 назван лучшим электромобилем 2024 года.

Победителем в номинации World Luxury Car стал BMW 5 SERIES / i5.

Звание World Urban Car присуждено электрокроссоверу VOLVO EX30.

В других номинациях победили:

IONIQ 5 N - автомобиль с мировыми характеристиками

TOYOTA PRIUS - Мировой автомобильный дизайн

Отмечается, что победителем прошлого года был Hyundai Ioniq 6.

Напомним

Бестселлером февраля на украинском рынке новых автомобилей стал кроссовер Renault Duster, на втором месте - Toyota RAV-4, закрывает тройку лидеров электрический кроссовер Volkswagen ID.4.

