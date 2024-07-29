Под Киевом мужчина на «Kia» сбил 12-летнего парня, который пересекал пешеходный переход на гироскутере, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

«Сегодня, 29 июля, около 18:05 часов, 33-летний водитель «Kia» совершил наезд на 12-летнего парня, который пересекал пешеходный переход на гироскутере на зеленый сигнал светофора по улице Киевская», - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в Броварскую больницу. Сейчас с ребенком все хорошо, добавили в полиции.

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