Сегодня на Волыни столкнулись две легковушки - один человек погиб, еще пятеро - трое из них дети - получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителя, ДТП произошло вблизи города Любомль, на Волыни.

"В результате ДТП одна пассажирка ВАЗ погибла на месте происшествия и пять получили телесные повреждения, в частности травмировались дети 14, 8 и 6 лет. Водитель ВАЗ с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице", - сообщил Билошицкий.

По предварительной информации, водитель, управляя ВАЗ и совершая маневр поворота налево, не предоставила преимущества Audi, который двигался по главной дороге.

Добавим

Как сообщил Билошицкий, за первое полугодие этого года на территории страны уже произошло 1962 ДТП с погибшими и/или травмированными, в которых погиб 71 ребенок и 2230 детей травмированы.