Киев • УНН
Рынок новых авто в Украине вырос на 20% в июле 2024 года. Renault Duster стал лидером продаж, а Toyota остается самым популярным брендом.
Рынок новых автомобилей в Украине вырос за месяц на 24%. Renault Duster стал лидером продаж, сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.
Детали
"Десять самых популярных моделей сформировали треть июльского рынка новых легковушек", - говорится в сообщении.
По данным Укравтопрома, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом продолжил удерживать RENAULT Duster.
Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.
А "бронзу" месяца получил электромобиль HONDA M-NV.
В ТОП-10 легковушек июля 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:
1. RENAULT Duster - 541 ед.;
2. TOYOTA RAV-4 - 387 ед.;
3. HONDA M-NV - 239 ед.;
4. TOYOTA Camry - 180 ед.;
5. MAZDA CX5 - 147 ед.;
6. TOYOTA Hilux - 143 ед.;
7. KIA Sportage - 141 ед.;
8. BYD Song Plus - 134 ед.;
9. VOLKSWAGEN Touareg - 130 ед.;
10. SKODA Octavia - 123 ед.
В целом, как сообщается, рынок новых авто в июле существенно оживился.
"В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано около 6,4 тыс. новых легковых авто. Это на 20% больше, чем в прошлом году", - сообщает Укравтопром.
Против июня 2024 года потребительская активность на авторынке, как указано, увеличилась на 24%.
Сообщается, что в этом году больше автомобилей покупали только в марте.
Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка TOYOTA. В июле 1024 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк. Вторым по популярности брендом, как и в июне, остается BMW - 628 ед. Третий результат у RENAULT - 587 ед. Также в ТОП-5 июля попали SKODA (378 ед.) и VOLKSWAGEN (334 ед.).
Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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