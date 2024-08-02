Рынок новых автомобилей в Украине вырос за месяц на 24%. Renault Duster стал лидером продаж, сообщили в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"Десять самых популярных моделей сформировали треть июльского рынка новых легковушек", - говорится в сообщении.

По данным Укравтопрома, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто с большим отрывом продолжил удерживать RENAULT Duster.

Вторым по популярности был кроссовер TOYOTA RAV-4.

А "бронзу" месяца получил электромобиль HONDA M-NV.

В ТОП-10 легковушек июля 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:

1. RENAULT Duster - 541 ед.;

2. TOYOTA RAV-4 - 387 ед.;

3. HONDA M-NV - 239 ед.;

4. TOYOTA Camry - 180 ед.;

5. MAZDA CX5 - 147 ед.;

6. TOYOTA Hilux - 143 ед.;

7. KIA Sportage - 141 ед.;

8. BYD Song Plus - 134 ед.;

9. VOLKSWAGEN Touareg - 130 ед.;

10. SKODA Octavia - 123 ед.

В целом, как сообщается, рынок новых авто в июле существенно оживился.

"В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано около 6,4 тыс. новых легковых авто. Это на 20% больше, чем в прошлом году", - сообщает Укравтопром.

Против июня 2024 года потребительская активность на авторынке, как указано, увеличилась на 24%.

Сообщается, что в этом году больше автомобилей покупали только в марте.

Лидерство на рынке новых авто продолжает удерживать японская марка TOYOTA. В июле 1024 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк. Вторым по популярности брендом, как и в июне, остается BMW - 628 ед. Третий результат у RENAULT - 587 ед. Также в ТОП-5 июля попали SKODA (378 ед.) и VOLKSWAGEN (334 ед.).

Всего, с начала года, в Украине было зарегистрировано более 39,2 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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