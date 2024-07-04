Китайские автопроизводители могут продолжать продавать гибриды в Европу по более низким тарифам, хотя и сталкиваются там с конкуренцией со стороны европейских конкурентов. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Как пишет издание, новые пошлины ЕС на электромобили китайского производства, не распространяются на гибридные автомобили. Это исключение дает китайским автопроизводителям возможность продолжать продавать частично электрические автомобили в ЕС без дополнительных затрат - платя только текущий 10% тариф на импорт автомобилей.

Гибридно-электрические модели продолжают пользоваться спросом у европейских покупателей на фоне снижения продаж автомобилей в мае. При этом доля гибридных авто на рынке выросла с 25% в мае 2023 года до 30% за тот же период этого года, согласно последним данным Европейской ассоциации автопроизводителей.

Китайские автопроизводители уже присутствуют в этом сегменте.

Новый завод китайского электромобильного конгломерата BYD в Венгрии, который планируется открыть к 2026 году, будет производить как электромобили, так и гибриды. Этим летом BYD выпускает свой первый гибрид для европейского рынка; SEAL U DM-i уже доступен в Великобритании по цене около 39 тысяч евро.

Важно, что такой гибрид не будет облагаться дополнительной пошлиной в размере 17,4%, которая взимается с BYD в рамках антисубсидийного расследования Европейской Комиссии. Из трех автопроизводителей, включенных в расследование, BYD сталкивается с наименьшими дополнительными расходами благодаря своему сотрудничеству со следствием.

Поскольку продажи электромобилей продолжают падать - в этом году количество новых регистраций сократилось на 12% - гибриды предлагают привлекательный путь для китайских автопроизводителей, чтобы завоевать долю рынка и обойти новые пошлины.

Но им придется бороться с существующими автопроизводителями, которые имеют лучшие позиции, чем на рынке электромобилей. Поскольку гибриды сохраняют двигатель внутреннего сгорания, европейские производители оригинального оборудования все еще имеют преимущество над многими своими китайскими коллегами.

Напомним

Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая в размере 17,4% для BYD, 19,9% для Geely и 37,6% для SAIC.

Первый электромобиль Ferrari будет стоить более $500 тыс.