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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первый электромобиль Ferrari будет стоить более $500 тыс.

Первый электромобиль Ferrari будет стоить более $500 тыс.

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 23:56  •  4129 просмотра

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Ferrari планирует выпустить свой первый электромобиль стоимостью не менее 535 000 долларов к концу следующего года.

Итальянская компания Ferrari в конце следующего года планирует выпустить свой первый электромобиль: его стоимость составит не менее 535 000 долларов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

детали

Цена авто превышает среднюю цену продажи около 350 000 евро. Впрочем, она может быть больше, ведь не включает дополнительные функции и индивидуальные особенности, которые могут увеличить ее на 15-20%.

Указано, что автопроизводитель готовится к открытию завода в северном итальянском городе Маранелла, который будет производить эту модель электромобиля и может увеличить серийное производство на треть.

Планируют построить дополнительную линию сборки транспортных средств и хотят изготавливать бензиновые и гибридные автомобили, а также новые электрокары и компоненты к авто.

Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая 2 электромобиля и 2 гибрида25 апреля 2024, 03:42 • 66638 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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reutersReuters
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