Первый электромобиль Ferrari будет стоить более $500 тыс.

Итальянская компания Ferrari в конце следующего года планирует выпустить свой первый электромобиль: его стоимость составит не менее 535 000 долларов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Цена авто превышает среднюю цену продажи около 350 000 евро. Впрочем, она может быть больше, ведь не включает дополнительные функции и индивидуальные особенности, которые могут увеличить ее на 15-20%.

Указано, что автопроизводитель готовится к открытию завода в северном итальянском городе Маранелла, который будет производить эту модель электромобиля и может увеличить серийное производство на треть.

Планируют построить дополнительную линию сборки транспортных средств и хотят изготавливать бензиновые и гибридные автомобили, а также новые электрокары и компоненты к авто.

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