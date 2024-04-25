Nissan представил 4 концептуальных автомобиля для Китая, включая 2 электромобиля и 2 гибрида

В Пекине Nissan Motor представил 4 концептуальных автомобиля для китайского рынка, включая два электромобиля и два гибрида. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Сегодня на автосалоне в Пекине Nissan Motor представил четыре концептуальных автомобиля, направленных на удовлетворение потребностей местных потребителей.

Два из этих автомобилей - электрические с аккумуляторными батареями, а два - гибриды, которые могут подключаться к электросети. Эти новые модели подчеркивают стратегическое желание Nissan создавать автомобили, которые отвечают уникальным потребностям китайских водителей, особенно в отношении электрических автомобилей и программного обеспечения.

Важно отметить, что эти четыре автомобиля были разработаны в сотрудничестве с местным партнером автопроизводителя Dongfeng.

Генеральный директор Nissan, Макото Учида, подчеркнул, что эти новые модели свидетельствуют о глубокой заинтересованности и обязательстве компании восстановить и укрепить свои связи с Китаем, одним из важнейших автомобильных рынков в мире.

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