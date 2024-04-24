Акции Tesla взлетели: компания планирует выпустить более доступные электромобили до конца текущего года

Tesla увеличивает стоимость акций на фондовой бирже после обещания о более доступных электромобилях. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В первый квартал 2024 года прибыль производителя электромобилей Tesla ощутимо снизилась, однако обещание по выпуску более доступных автомобилей подняло стоимость акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Согласно информации, компания планирует выпустить более доступные модели электромобилей до конца текущего года, что ранее определялось как цель на следующий год. Это решение вызвало положительную реакцию на фондовом рынке, повысив цену акций Tesla на 11%.

Добавим

Хотя изначально не было понятно, идет ли речь о модели, известной как Model 2 или о другом автомобиле, инвесторы все же приветствовали ускорение выпуска более доступных моделей.

Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%