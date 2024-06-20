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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Перший електромобіль Ferrari коштуватиме понад $500 тис.

Київ • УНН

 • 29406 перегляди

Ferrari планує випустити свій перший електромобіль вартістю не менше 535 000 доларів до кінця наступного року.

Перший електромобіль Ferrari коштуватиме понад $500 тис.

Італійська компанія Ferrari наприкінці наступного року планує випустити свій перший електромобіль: його вартість складатиме щонайменше 535 000 доларів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Ціна авто перевищує середню ціну продажу близько 350 000 євро. Втім, вона може бути більшою, адже не включає додаткові функції та індивідуальні особливості, які можуть збільшити її на 15-20%.

Вказано, що автовиробник готується до відкриття заводу у північному італійському місті Маранелла, який вироблятиме цю модель електромобіля і може збільшити серійне виробництво на третину.

Планують збудувати додаткову лінію складання транспортних засобів і хочуть виготовляти бензинові та гібридні автомобілі, а також нові електрокари та компоненти до авто.

Nissan представив 4 концептуальні автомобілі для Китаю, включаючи 2 електромобілі та 2 гібриди25.04.24, 06:42 • 66867 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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