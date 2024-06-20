Перший електромобіль Ferrari коштуватиме понад $500 тис.
Київ • УНН
Ferrari планує випустити свій перший електромобіль вартістю не менше 535 000 доларів до кінця наступного року.
Італійська компанія Ferrari наприкінці наступного року планує випустити свій перший електромобіль: його вартість складатиме щонайменше 535 000 доларів. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Ціна авто перевищує середню ціну продажу близько 350 000 євро. Втім, вона може бути більшою, адже не включає додаткові функції та індивідуальні особливості, які можуть збільшити її на 15-20%.
Вказано, що автовиробник готується до відкриття заводу у північному італійському місті Маранелла, який вироблятиме цю модель електромобіля і може збільшити серійне виробництво на третину.
Планують збудувати додаткову лінію складання транспортних засобів і хочуть виготовляти бензинові та гібридні автомобілі, а також нові електрокари та компоненти до авто.
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