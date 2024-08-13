Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля

В июле в Украине зарегистрировано почти 2,4 тыс. гибридных авто, что на 56% больше, чем в прошлом году. Лидером среди новых гибридов стала Toyota RAV-4, а среди подержанных - Ford Fusion US, сообщили во вторник в ассоциации "Укравтопром", пишет УНН.

Детали

"В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (345 ед.). Второй результат у TOYOTA Camry (96 ед.). Третий по популярности - TOYOTA Yaris Cross (73 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (94 ед.). Также в лидерской тройке: TOYOTA RAV-4 (63 ед.) и KIA Niro (56 ед.).

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