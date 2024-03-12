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На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие

На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие

Киев  •  УНН

12 марта 2024, 12:51  •  11815 просмотра

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Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса возле села Тязив в Ивано-Франковской области.

На Ивано-Франковщине, вблизи села Тязив, 12 марта произошла авария, столкнулись легковушка и рейсовый автобус. По предварительной информации три человека погибли. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Авария произошла примерно в 12.25, на автодороге Н-09 вблизи села Тязив. На место происшествия сразу были направлены правоохранители, спасатели и скорая медицинская помощь,

- говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, 57-летний водитель иномарки "Mercedes C220", житель с. Угорники, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом "Уезд - Ивано-Франковск" В результате аварии предварительно три человека погибли, а именно водитель рейсового автобуса и его двое пассажиров. Кроме этого есть травмированные пассажиры.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Тисменицкого отделения полиции и следователи Следственного управления расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Ивано-Франковской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним

Во Львове на нерегулируемом железнодорожном переезде автомобиль KIA Rio столкнулся с поездом, в результате чего пострадали 65-летний водитель и его 64-летний пассажир. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
kiaKia
uzhgorodУжгород
ivano-frankovskИвано-Франковск
lvovЛьвов
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