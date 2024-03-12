На Ивано-Франковщине легковушка столкнулась с рейсовым автобусом, есть погибшие и пострадавшие

На Ивано-Франковщине, вблизи села Тязив, 12 марта произошла авария, столкнулись легковушка и рейсовый автобус. По предварительной информации три человека погибли. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, пишет УНН.

Авария произошла примерно в 12.25, на автодороге Н-09 вблизи села Тязив. На место происшествия сразу были направлены правоохранители, спасатели и скорая медицинская помощь, - говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, 57-летний водитель иномарки "Mercedes C220", житель с. Угорники, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом "Уезд - Ивано-Франковск" В результате аварии предварительно три человека погибли, а именно водитель рейсового автобуса и его двое пассажиров. Кроме этого есть травмированные пассажиры.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Тисменицкого отделения полиции и следователи Следственного управления расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Ивано-Франковской области. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним

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