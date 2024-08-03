Киев • УНН
Видео нового конфликта в Одессе между представителями ТЦК и тремя женщинами, которые пытались "отбить" мужчину, распространяется в соцсетях. Официальных комментариев пока нет.
В сети распространяется видео конфликта в Одессе между представителями ТЦК и тремя женщинами, которые пытались "отбить" мужчину, передает УНН.
Местному телеграмм-каналу девушка, которая снимала конфликт с ТЦК сообщила, что якобы представители ТЦК сегодня утром забрали ее отца в бус и отобрали у него телефон. Потом семье мужчины все же удалось узнать, куда его увезли и они приехали убедиться, что с ним все хорошо.
В результате, с того места мужчин собирались отвозить в другое и между семьей и ТЦК развязалась стычка.
По словам девушки, мужчина в форме якобы ударил ее сестру.
Пока официальных комментариев от Одесского областного ТЦК не было.
Дополнение
В Одессе задержаны 42-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые напали на патрульную полицейскую во время вручения повестки водителю автомобиля КИА. Водитель скрылся с места происшествия, его разыскивают.
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