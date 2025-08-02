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Kia America отзывает сотни тысяч Telluride: стали известны причины

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Kia America відкликає понад 200 000 автомобілів Telluride у США. Причина - можливе відшаровування оздоблення дверної ручки.

Kia America отзывает сотни тысяч Telluride: стали известны причины

Компания Kia America отозвала около 201 149 автомобилей Telluride в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как говорится в публикации, это решение связано с необходимостью проверить качество отделки дверной ручки. В Национальной администрации безопасности дорожного движения заявили: отделка дверной ленты может отслаиваться и отрываться от автомобиля.

Другие детали пока не сообщаются.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Tesla больше не принимает заказы на свои роскошные электромобили Model S и Model X в Европе.

Также УНН сообщал, что китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи на 40% в 2024 году, тогда как Tesla впервые столкнулась с годовым спадом.

Евгений Устименко

Новости МираАвто
Тесла, Инк.
Kia
Reuters
Европа
Соединённые Штаты