Kia America отзывает сотни тысяч Telluride: стали известны причины
Киев • УНН
Kia America відкликає понад 200 000 автомобілів Telluride у США. Причина - можливе відшаровування оздоблення дверної ручки.
Компания Kia America отозвала около 201 149 автомобилей Telluride в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как говорится в публикации, это решение связано с необходимостью проверить качество отделки дверной ручки. В Национальной администрации безопасности дорожного движения заявили: отделка дверной ленты может отслаиваться и отрываться от автомобиля.
Другие детали пока не сообщаются.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Tesla больше не принимает заказы на свои роскошные электромобили Model S и Model X в Европе.
Также УНН сообщал, что китайские автопроизводители BYD и Chery увеличили продажи на 40% в 2024 году, тогда как Tesla впервые столкнулась с годовым спадом.