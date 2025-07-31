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Tesla більше не приймає замовлення на Model S та X у Європі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Tesla більше не приймає замовлення на свої розкішні електромобілі Model S та Model X у Європі. Покупці можуть придбати лише попередньо налаштовані моделі, тоді як Model 3 та Model Y доступні для замовлення.

Tesla більше не приймає замовлення на Model S та X у Європі - ЗМІ

Tesla припинила приймати замовлення на свої розкішні електромобілі Model S та Model X у Європі, повідомляє Mashable, пише УНН.

Деталі

Ця зміна, пише видання, "була непомітно введена по всьому континенту". "Ми перевірили кілька європейських вебсайтів Tesla, включаючи вебсайти для Італії, Німеччини, Франції, Іспанії та Хорватії, і всі вони пропонують лише автомобілі Model X та Model S у наявності. На противагу, автомобілі Tesla Model 3 та Model Y все ще можна налаштувати та замовити на цих ринках", - ідеться у публікації.

Як зауважує видання, "це не означає, що автомобілі повністю недоступні в Європі". "Покупці все ще можуть вибирати з низки попередньо налаштованих автомобілів Model S та Model X (ми знайшли кілька доступних моделей на кожному ринку, який ми перевірили)", - зазначається у публікації.

Ця зміна відбулася після кварталу, у якому Tesla поставила лише 10 394 свої "інші" моделі, категорія, яка включає Model S, Model X та Cybertruck - майже на 50 відсотків менше порівняно з аналогічним кварталом минулого року.

Нещодавно Model S та X були незначно оновлені, при цьому початкові ціни зросли на 5000 доларів США для кожної моделі.

Однак, як зауважується, "це може бути лише тимчасовим заходом". Як зазначив Electrek, це не вперше; наприклад, Tesla не приймала замовлення на Model S та X протягом перших семи місяців 2022 року після оновлення двох моделей попереднього року.

Зміна може бути пов'язана з проблемами з постачанням, оскільки час очікування Model S становить два місяці навіть у Каліфорнії у США, де виробляється автомобіль. "Але це також може бути сигналом того, що кінець лінійки для розкішних електромобілів Tesla близько - принаймні на деяких ринках", - зазначає видання.

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Юлія Шрамко

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