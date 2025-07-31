Tesla больше не принимает заказы на Model S и X в Европе - СМИ

Tesla прекратила принимать заказы на свои роскошные электромобили Model S и Model X в Европе, сообщает Mashable, пишет УНН.

Детали

Это изменение, пишет издание, "было незаметно введено по всему континенту". "Мы проверили несколько европейских веб-сайтов Tesla, включая веб-сайты для Италии, Германии, Франции, Испании и Хорватии, и все они предлагают только автомобили Model X и Model S в наличии. В противоположность, автомобили Tesla Model 3 и Model Y все еще можно настроить и заказать на этих рынках", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, "это не означает, что автомобили полностью недоступны в Европе". "Покупатели все еще могут выбирать из ряда предварительно настроенных автомобилей Model S и Model X (мы нашли несколько доступных моделей на каждом рынке, который мы проверили)", - отмечается в публикации.

Это изменение произошло после квартала, в котором Tesla поставила только 10 394 свои "другие" модели, категория, которая включает Model S, Model X и Cybertruck - почти на 50 процентов меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Недавно Model S и X были незначительно обновлены, при этом начальные цены выросли на 5000 долларов США для каждой модели.

Однако, как отмечается, "это может быть лишь временной мерой". Как отметил Electrek, это не впервые; например, Tesla не принимала заказы на Model S и X в течение первых семи месяцев 2022 года после обновления двух моделей предыдущего года.

Изменение может быть связано с проблемами с поставками, поскольку время ожидания Model S составляет два месяца даже в Калифорнии в США, где производится автомобиль. "Но это также может быть сигналом того, что конец линейки для роскошных электромобилей Tesla близок - по крайней мере на некоторых рынках", - отмечает издание.

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