Kia America відкликає сотні тисяч Telluride: стали відомі причини

Компанія Kia America відкликала близько 201 149 автомобілів Telluride в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як йдеться в публікації, це рішення пов’язано з необхідністю перевірити якість оздоблення дверної ручки. У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху заявили: оздоблення дверної стрічки може відшаровуватися і відриватися від автомобіля.

Інші деталі наразі не повідомляються.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Tesla більше не приймає замовлення на свої розкішні електромобілі Model S та Model X у Європі.

Також УНН повідомляв, що китайські автовиробники BYD і Chery збільшили продажі на 40% у 2024 році, тоді як Tesla вперше зіткнулася з річним спадом.