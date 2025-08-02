Kia America відкликає сотні тисяч Telluride: стали відомі причини
Київ • УНН
Kia America відкликає понад 200 000 автомобілів Telluride у США. Причина – можливе відшаровування оздоблення дверної ручки.
Компанія Kia America відкликала близько 201 149 автомобілів Telluride в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Як йдеться в публікації, це рішення пов’язано з необхідністю перевірити якість оздоблення дверної ручки. У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху заявили: оздоблення дверної стрічки може відшаровуватися і відриватися від автомобіля.
Інші деталі наразі не повідомляються.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Tesla більше не приймає замовлення на свої розкішні електромобілі Model S та Model X у Європі.
Також УНН повідомляв, що китайські автовиробники BYD і Chery збільшили продажі на 40% у 2024 році, тоді як Tesla вперше зіткнулася з річним спадом.