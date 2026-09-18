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Автомобильная отрасль призвала Трампа не допускать китайских автопроизводителей на рынок накануне встречи с Си

Киев • УНН

 • 1614 просмотра

Автопроизводители и дилеры просят Трампа сохранить запрет на китайские автомобили. Накануне встречи с Си Конгресс ужесточает ограничения.

Автомобильная отрасль призвала Трампа не допускать китайских автопроизводителей на рынок накануне встречи с Си
REUTERS/Evelyn Hockstein

В пятницу крупные автопроизводители, поставщики и дилеры призвали президента США Дональда Трампа не допускать китайских автопроизводителей на американский рынок накануне его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированной на следующую неделю, передает УНН со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Трамп заявил телеканалу Fox News, что не возражает против того, чтобы китайские автомобильные компании строили автомобили в Соединенных Штатах.

"Мы призываем вашу администрацию придерживаться политики, которая надежно закрывает двери для китайских автопроизводителей, стремящихся продавать, импортировать или производить транспортные средства на территории США", — говорится в письме Трампу, подписанном шестью организациями, представляющими интересы General Motors, Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Stellantis, Tesla и других компаний.

Белый дом и посольство Китая в Вашингтоне пока не предоставили комментариев.

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"Доля китайских автопроизводителей на рынке США равна нулю. Разрешение на открытие ими производственных мощностей в стране обеспечило бы им плацдарм на рынке США за счет производителей, которые уже работают здесь", — отмечается в письме, подписанном такими организациями, как Альянс за автомобильные инновации (Alliance for Automotive Innovation), Американский совет по автомобильной политике (American Automotive Policy Council), Autos Drive America, MEMA (Ассоциация поставщиков автокомпонентов), Национальная ассоциация автомобильных дилеров (National Automobile Dealers Association) и Ассоциация транспорта с нулевым уровнем выбросов (Zero Emission Transportation Association).

Эти организации утверждают, что китайские инвестиции в США не создадут новых рабочих мест для американцев, а вместо этого "переместят рабочие места от производителей, которые годами инвестировали в США, к компаниям, принадлежащим китайскому правительству и управляемым им".

Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин сослалась на сообщения о том, что Си Цзиньпин может привезти представителей китайского автопроизводителя BYD в Вашингтон для участия в переговорах. Она заявила: если это произойдет, "можно лишь предположить, что готовятся соглашения, которые позволят импорт китайских автомобилей или пригласят китайские компании открыть производство в США".

Нормативный акт, введенный администрацией бывшего президента Джо Байдена в начале 2025 года, фактически запретил всем китайским автопроизводителям продавать или строить легковые автомобили в США из-за опасений, что они могут передавать конфиденциальные данные водителей в Китай. Вашингтон также сохраняет пошлины, превышающие 100%, на китайские электромобили.

В настоящее время Конгресс рассматривает законопроект, который должен усилить запрет в отношении китайских транспортных средств.

Действие этих правил, введенных по соображениям национальной безопасности, распространяется на технологии Bluetooth, Wi-Fi, сотовой и частично спутниковой связи — с учетом способности транспортных средств собирать конфиденциальные данные об их американских владельцах.

Трамп резко смягчил позицию в отношении китайского автопрома перед визитом Си и разрешил открывать заводы, но есть условие12.09.26, 08:30 • 4412 просмотров

Антонина Туманова

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