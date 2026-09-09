Китай отверг обвинения США во вредоносной разработке ИИ накануне встречи Трампа и Си

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Китай ответил на заявления США о "вредоносной" разработке искусственного интеллекта накануне запланированных переговоров американского и китайского лидеров — Дональда Трампа и Си Цзиньпина, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

В опубликованном во вторник совместном заявлении ФБР, Агентства национальной безопасности (АНБ) и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) утверждается, что китайские разработчики искусственного интеллекта ведут "агрессивную и злонамеренную" деятельность промышленного масштаба, направленную на заимствование возможностей передовых американских моделей ИИ — таких как Claude (от Anthropic), GPT (от OpenAI), Gemini (от Google) и Grok (от SpaceXAI).

В документе упоминаются китайские компании DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI и Z.ai; подчеркивается, что эти действия, "вероятно, осуществляются с ведома правительства Китая".

Министерство иностранных дел КНР в Пекине призвало США "воздержаться от выдвижения необоснованных обвинений и клеветы".

"Развитие сферы ИИ в Китае — это результат высокого уровня технологической самостоятельности и мощи, — заявила в среду официальный представитель МИД Мао Нин. — Мы убеждены, что всем сторонам следует укреплять сотрудничество ради развития ИИ, которое было бы открытым, инклюзивным, взаимовыгодным и ориентированным на общее благо".

Ожидается, что вопросы регулирования сферы ИИ будут обсуждаться во время запланированной на этот месяц встречи Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

США обвиняют китайские ИИ-компании в краже технологий искусственного интеллекта в промышленных масштабах