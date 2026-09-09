Китай відкинув звинувачення США у шкідливій розробці ШІ напередодні зустрічі Трампа і Сі

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Китай відповів на заяви США про "шкідливу" розробку штучного інтелекту напередодні запланованих переговорів американського та китайського лідерів - Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, передає УНН із посиланням на AP.

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В опублікованій у вівторок спільній заяві ФБР, Агентства національної безпеки (АНБ) та Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) стверджується, що китайські розробники штучного інтелекту ведуть "агресивну і зловмисну" діяльність промислового масштабу, спрямовану на запозичення можливостей передових американських моделей ШІ – таких як Claude (від Anthropic), GPT (від OpenAI), Gemini (від Google) та Grok (від SpaceXAI).

У документі згадуються китайські компанії DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI та Z.ai; наголошується, що ці дії, "ймовірно, здійснюються з відома уряду Китаю".

Міністерство закордонних справ КНР у Пекіні закликало США "утриматися від висування необґрунтованих звинувачень та наклепу".

"Розвиток сфери ШІ в Китаї – це результат високого рівня технологічної самостійності та потужності, – заявила в середу офіційний представник МЗС Мао Нін. — Ми переконані, що всім сторонам слід зміцнювати співпрацю задля розвитку ШІ, яка була б відкритою, інклюзивною, взаємовигідною та орієнтованою на загальне благо".

Очікується, що питання регулювання сфери ШІ обговорюватимуться під час запланованої на цей місяць зустрічі Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном.

США звинувачують китайські ШІ-компанії у крадіжці технологій штучного інтелекту у промислових масштабах