Китай відкинув звинувачення США у шкідливій розробці ШІ напередодні зустрічі Трампа і Сі
Київ • УНН
США звинуватили китайські компанії у промисловому копіюванні передових моделей ШІ. Пекін назвав заяви необґрунтованими.
Китай відповів на заяви США про "шкідливу" розробку штучного інтелекту напередодні запланованих переговорів американського та китайського лідерів - Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, передає УНН із посиланням на AP.
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В опублікованій у вівторок спільній заяві ФБР, Агентства національної безпеки (АНБ) та Агентства з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) стверджується, що китайські розробники штучного інтелекту ведуть "агресивну і зловмисну" діяльність промислового масштабу, спрямовану на запозичення можливостей передових американських моделей ШІ – таких як Claude (від Anthropic), GPT (від OpenAI), Gemini (від Google) та Grok (від SpaceXAI).
У документі згадуються китайські компанії DeepSeek, Alibaba, Moonshot AI та Z.ai; наголошується, що ці дії, "ймовірно, здійснюються з відома уряду Китаю".
Міністерство закордонних справ КНР у Пекіні закликало США "утриматися від висування необґрунтованих звинувачень та наклепу".
"Розвиток сфери ШІ в Китаї – це результат високого рівня технологічної самостійності та потужності, – заявила в середу офіційний представник МЗС Мао Нін. — Ми переконані, що всім сторонам слід зміцнювати співпрацю задля розвитку ШІ, яка була б відкритою, інклюзивною, взаємовигідною та орієнтованою на загальне благо".
Очікується, що питання регулювання сфери ШІ обговорюватимуться під час запланованої на цей місяць зустрічі Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном.
США звинувачують китайські ШІ-компанії у крадіжці технологій штучного інтелекту у промислових масштабах08.09.26, 21:29 • 3666 переглядiв