США звинувачують китайські ШІ-компанії у крадіжці технологій штучного інтелекту у промислових масштабах
Київ • УНН
Три американські відомства заявили про агресивну дистиляцію ШІ китайськими компаніями. Метод дає змогу здешевити створення моделей.
У вівторок представники американських відомств, які відповідають за кібербезпеку та правопорядок, звинуватили китайські компанії, які працюють у сфері штучного інтелекту, в "агресивній діяльності з дистиляції у промислових масштабах". Про це йдеться у спільній заяві трьох відомств США, передає УНН із посиланням на Reuters.
Видання зауважує, що дистиляція - це процес навчання більш компактних моделей ШІ з використанням результатів роботи більших і дорогих моделей; цей метод застосовується зниження витрат за створення нових інструментів штучного інтелекту.
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OpenAI, Oracle та SoftBank оголосили про створення п'яти нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в США в рамках проєкту Stargate. Проєкт передбачає інвестиції понад 400 мільярдів доларів протягом трьох років та створення 25 000 робочих місць.