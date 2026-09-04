Цукерберг у таємній розмові з Трампом виступив проти створення єдиного регулятора ШІ у США
Київ • УНН
Глава Meta Марк Цукерберг у приватній розмові з Дональдом Трампом виступив проти національного регулятора ШІ. Остаточного рішення США ще не ухвалили.
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг під час приватної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом розкритикував ідею створення національного регулятора штучного інтелекту. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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За даними видання, розмова відбулася на тлі дискусій у Білому домі щодо можливого створення федерального органу, який контролював би розвиток ШІ у США. Цукерберг заявив Трампу, що вважає таку модель регулювання хибною.
Керівник Meta, як пише Politico, побоювався, що поява окремого національного регулятора може створити додаткові бюрократичні бар'єри для американських технологічних компаній та уповільнити їхню конкуренцію у сфері ШІ.
У Білому домі сперечаються про контроль над ШІ
Дискусія навколо регулювання технології загострюється на тлі прагнення адміністрації Трампа зберегти лідерство США у глобальній гонці штучного інтелекту. Водночас у Вашингтоні обговорюють, наскільки активно федеральна влада має втручатися у роботу розробників ШІ та які повноваження повинні залишатися за окремими штатами.
Приватне звернення Цукерберга до Трампа демонструє, що великі технологічні компанії намагаються безпосередньо впливати на формування нових правил для галузі, яка швидко розвивається.
За даними Politico, суперечка щодо майбутньої моделі регулювання ШІ триває, а остаточного рішення щодо створення окремого національного регулятора адміністрація Трампа наразі не ухвалила.
Конгрес США намагається впоратися з помилками, породженими ШІ - Politico18.08.26, 10:16 • 22680 переглядiв