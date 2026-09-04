Цукерберг у таємній розмові з Трампом виступив проти створення єдиного регулятора ШІ у США

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

В Одеській області після атаки рф запровадили аварійні відключення

Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена

Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена

Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена

Трамп вимагатиме від Європи оплатити зброю, передану Україні за часів Байдена

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

Зеленський натякнув на “відплату” російському генералу, який віддавав накази обстріляти “Охматдит”

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік

В Одесі співробітник ТЦК збив дворічного хлопчика та втік