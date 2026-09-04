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Цукерберг в ходе тайного разговора с Трампом выступил против создания единого регулятора ИИ в США

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Глава Meta Марк Цукерберг в ходе личной беседы с Дональдом Трампом выступил против национального регулятора ИИ. Окончательное решение США ещё не приняли.

Цукерберг в ходе тайного разговора с Трампом выступил против создания единого регулятора ИИ в США

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг во время частного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом раскритиковал идею создания национального регулятора искусственного интеллекта. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По данным издания, разговор состоялся на фоне дискуссий в Белом доме относительно возможного создания федерального органа, который контролировал бы развитие ИИ в США. Цукерберг заявил Трампу, что считает такую модель регулирования ошибочной.

Глава Meta, как пишет Politico, опасался, что появление отдельного национального регулятора может создать дополнительные бюрократические барьеры для американских технологических компаний и замедлить их конкуренцию в сфере ИИ.

В Белом доме спорят о контроле над ИИ

Дискуссия вокруг регулирования технологии обостряется на фоне стремления администрации Трампа сохранить лидерство США в глобальной гонке искусственного интеллекта. В то же время в Вашингтоне обсуждают, насколько активно федеральные власти должны вмешиваться в работу разработчиков ИИ и какие полномочия должны оставаться за отдельными штатами.

Частное обращение Цукерберга к Трампу демонстрирует, что крупные технологические компании пытаются напрямую влиять на формирование новых правил для быстро развивающейся отрасли.

По данным Politico, спор относительно будущей модели регулирования ИИ продолжается, а окончательного решения о создании отдельного национального регулятора администрация Трампа пока не приняла. 

Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico18.08.26, 10:16 • 22680 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Марк Цукерберг
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты