США обвиняют китайские ИИ-компании в краже технологий искусственного интеллекта в промышленных масштабах
Киев • УНН
Три американских ведомства заявили об агрессивной дистилляции ИИ китайскими компаниями. Метод позволяет удешевить создание моделей.
Во вторник представители американских ведомств, отвечающих за кибербезопасность и правопорядок, обвинили китайские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, в «агрессивной деятельности по дистилляции в промышленных масштабах». Об этом говорится в совместном заявлении трех ведомств США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что дистилляция — это процесс обучения более компактных моделей ИИ с использованием результатов работы более крупных и дорогих моделей; этот метод применяется для снижения затрат на создание новых инструментов искусственного интеллекта.
Цукерберг в ходе тайного разговора с Трампом выступил против создания единого регулятора ИИ в США04.09.26, 04:55 • 4751 просмотр
Напомним
OpenAI, Oracle и SoftBank объявили о создании пяти новых центров обработки данных для искусственного интеллекта в США в рамках проекта Stargate. Проект предусматривает инвестиции в размере более 400 миллиардов долларов в течение трех лет и создание 25 000 рабочих мест.